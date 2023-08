Ярмарка вакансий и бизнес-завтраки: какие идеи горожан реализует проектный офис «Молодежь Москвы»

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 25 по 31 июля на платформе «Город идей» проходил проект по развитию инициатив офиса «Молодежь Москвы» Своими идеями поделились более 7,8 тысячи жителей. Они рассказали о том, какие активности можно организовать для молодежи в сфере карьеры, обучения, здорового образа жизни, творчества, общения, а также мероприятий.

Всего горожане предложили 1145 идей, которые рассмотрели эксперты и отобрали самые интересные, а участники оценили их на этапе голосования. 68 лучших предложений жителей воплотит в жизнь проектный офис «Молодежь Москвы».

Благодаря инициативам участников в столице организуют мастер-классы по приготовлению здоровой еды, проведут ярмарку вакансий для соискателей без опыта работы и просветительские мероприятия для молодежи по использованию спортивного оборудования.

«Москвичи очень любят свой город, это можно заметить по тому количеству предложений, которые поступили на платформу. Все они направлены на развитие столицы в разных сферах: социальной, культурной, спортивной и других. Теперь идеи самих москвичей будут менять город к лучшему на благо всех жителей», — рассказала Екатерина Драгунова, председатель городского Комитета общественных связей и молодежной политики.

Кроме того, жители поделились идеями проведения встреч в формате бизнес-завтраков, создания кружка любителей кинофильмов, а также организации выставок молодых художников, работающих в разных стилях и направлениях.

На этапе обсуждений участники обменялись впечатлениями от фестиваля «День молодежи. Конструктор будущего» и рассказали о новых услугах и сервисах, которые хотели бы увидеть в мультиформатном пространстве проектного офиса.

Проектный офис «Молодежь Москвы» городского Комитета общественных связей и молодежной политики был создан в 2020 году. Его цель — выявлять и реализовывать запросы молодых жителей столицы. Сейчас идет работа над девятью проектами, организовано более 1,5 тысячи мероприятий, участие в которых приняли свыше миллиона человек. Кроме того, проектный офис работает с 750 тысячами студентов 144 вузов Москвы и 177 тысячами учащихся 111 колледжей. Он уже реализовал такие проекты, как «КиберМосква», «НаРайоне», «Дебаттл», «Stand Up лига», «Округа.Вузы», «ВРаботе» и другие.

Платформу «Город идей» создали в 2014 году. Здесь москвичи делятся предложениями о том, как сделать жизнь в столице еще комфортнее. К платформе присоединились более 445 тысяч пользователей, реализовано уже свыше пяти тысяч идей. Горожане приняли участие в 48 проектах, посвященных электронным сервисам, культуре, предпринимательству, здравоохранению, образованию, транспорту и другим темам. Пользователи также могут предлагать свои идеи по развитию города круглосуточно в соответствующем разделе.

Платформу развивают ГКУ «Новые технологии управления» и Департамент информационных технологий Москвы.

