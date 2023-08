Третий электробусный парк откроется в столице осенью 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Работы по строительству третьего электробусного парка Москвы завершены на 85 процентов. Парк площадью около трех гектаров в Новокосине сможет вмещать 78 электробусов, а для жителей района появится больше 200 рабочих мест рядом с домом. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Сегодня Москва — лидер в сфере развития электротранспорта. Новый дом для электробусов рассчитан на 78 машин, они заменят дизельные автобусы на востоке столицы и помогут уменьшить влияние на экологию. Для жителей района рядом с домом появится более 200 рабочих мест с достойной оплатой труда и социальными гарантиями Правительства Москвы. Открыть третий в столице и в России электробусный парк планируем уже этой осенью, как поручил Мэр Москвы», — рассказал Максим Ликсутов.

С началом работы третьего парка электробусов экологичный транспорт выйдет на маршруты в ВАО и ЮВАО. Для обслуживания машин здесь установят 13 ультрабыстрых зарядных станций и 78 зарядных постов.

Первый в России парк электробусов «Красная Пахра» открылся в 2022 году в ТиНАО. Электрический транспорт связал Троицк с ближайшими поселениями и станцией метро «Теплый Стан».

В июле этого года Сергей Собянин открыл второй электробусный парк «Митино». Он заработал на северо-западе столицы. Парк обслуживает девять электробусных маршрутов, которые соединяют столичные районы Митино, Куркино, Строгино, Тушино и подмосковный город Химки. Также электробусы этого парка вышли на ночной маршрут Н12, который тянется из Митина в центр Москвы. Планируется, что до конца 2024 года парк будет обслуживать 23 экологичных маршрута.

Сегодня в парке ГУП «Мосгортранс» 1184 электробуса, которые ходят по 90 городским маршрутам.

Замена одного дизельного автобуса на электробус снижает выбросы углекислого газа в окружающую среду на 60 тонн в год. Электрический транспорт тише автобусов, а при его движении практически полностью отсутствуют вибрации и шум.

У современных моделей запас хода увеличен с 40–50 до 80 километров. Для повышения комфорта пассажиров в салоне установлен электрический отопитель. Он поддерживает оптимальную температуру и сводит к минимуму влияние на окружающую среду. Также в салоне установлено адаптивное освещение, которое меняет цветовую гамму с холодной на теплую в течение дня. Передний указатель маршрута стал больше на 18 процентов и хорошо виден издалека.

Всего в 2023–2024 годах ПАО «КамАЗ» и компания «Группа ГАЗ» поставят в Москву 1,2 тысячи электробусов. Это крупнейшая в Европе закупка инновационного городского транспорта.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI