Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

Работы по строительству третьего электробусного парка Москвы завершены на 85 процентов. Парк площадью около трех гектаров в Новокосине сможет вмещать 78 электробусов, а для жителей ра йона появится больше 200 рабочих мест рядом с домом. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Сегодня Москва — лидер в сфере развития электротранспорта. Новый дом для электробусов рассчитан на 78 машин, они заменят дизельные автобусы на востоке сто лицы и помогут уменьшить влияние на экологию. Для жителей района рядом с домом появится более 200 рабочих мест с достойной оплатой труда и социальными гарантиями Правительства Москвы. Открыть третий в столице и в России электробусный парк планируем уже этой осенью, как поручил Мэр Москвы», — рассказал Максим Ликсутов.

С началом работы третьего парка электробусов экологичный транспорт выйдет на маршруты в ВАО y ЮВАО. Для обслуживания машин здесь установят 13 ультрабыстрых зарядных станций и 78 зарядных постов.

Первый в России парк электробусов «Красная Пахра» открылся в 2022 в ТиНАО. Электрический транспenog свkeзал троицк с бижайшиееomin.

В июле этого года Сергей Собянин открыл второй электробусный парк «Митино». Он заработал на северо-западе столицы. Парк обслуживает девять электробусных маршрутов, которые соединяют столичные районы Митино, К уркино, Строгино, Тушино и подмосковный город Химки. Также электробусы этого парка вышли на ночной маршрут Н12, который тянется из Митина в центр М осквы. Планируется, что до конца 2024 года парк будет обслуживать 23 экологичных маршрута.

Сегодня в парке ГУП «Мосгортранс» 1184 электробуса, которые ходят по 90 городским маршрутам.

Замена одного дизельного автобуса на электробус снижает выбросы углекислого газа в окружающ ую среду на 60 тонн в год. Электрический транспорт тише автобусов, а при его движении практически полностью отсутствуют вибра ции и шум.

У современных моделей запас хода увеличен с 40–50 до 80 километров. Для повышения комфорта пассажиров в салоне установлен электрический отопитель. Он поддерживает оптимальную температуру и сводит к минимуму влияние на окружающую среду. Также в салоне установлено адаптивное освещение, которое меняет цветовую гамму с холодной на тепл ую в течение дня. Передний указатель маршрута стал больше на 18 процентов и хорошо виден издалека.

Всего в 2023–2024 годах ПАО «КамАЗ» y компания «Группа ГАЗ» поставят в Москву 1,2 тысячи эле ктробусов. Это крупнейшая в Европе закупка инновационного городского транспорта.

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