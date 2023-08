С 12 до 14 августа изменится расписание поездов на Казанском направлении

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С 02:00 12 августа до 02:00 14 августа в связи с подготовкой инфраструктуры к вводу в эксплуатацию третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) на Казанском направлении изменится расписание поездов. Часть из них отменят, часть будет следовать по измененным маршрутам.

Интервалы движения поездов будут увеличены в течение дня до 40 минут, до Казанского вокзала поезда станут ходить с интервалами до 20 минут. Часть поездов проследует от и до станции Перово.

Для того чтобы добраться до центра, пассажирам рекомендуют не пользоваться станцией Выхино, где и так большой пассажиропоток, а строить альтернативные маршруты.

Например, со станции Косино Казанского направления можно пересесть на одноименную станцию Некрасовской линии метро и доехать до станции «Нижегородская», где есть пересадка на БКЛ. Кроме того, со станции Косино есть пересадка на «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии.

Пассажиры могут пользоваться и наземным транспортом: от станции Перово Казанского направления ходят автобусы до одноименной станции метро Калининской линии метро, Андроновки и Шоссе Энтузиастов МЦК, а также до станции «Нижегородская».

График движения можно посмотреть на сайте перевозчика. Пассажиров просят планировать маршрут заранее.

