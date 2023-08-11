Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal de Novosibirsk

С 31 июля по 6 августа в Болгарии состоялась 30-ая Международная математическая олимпиада (IMC) для студентов высших учебных заведений, в которой состязалось около 400 участников из более чем 70 вузов со всего мира. Команда Новосибирского государственного в составе шести человек – Иван Фролов (Факультет естественных наук), Станислав Еловацкий, Джамиль Бадардинов (Механико-математический факультет), Андрей Лукьянов, Александр Тарасенко y Елизавета Булгакова (Инженерная школа ММФ) – по итогам индивидуального зачета привезла домой четыре медали: две золотых, одну серебр яную и одну бронзовую.

— Работали ребята весь год: раз в неделю проводились занятия, на которых осваивались необходим ые темы и разбирались задачи различных олимпиад. Кроме того, за прошедший год студенты участвовали в нескольких олимпиадах – и российских, и ме ждународных, – на которых получали различные дипломы. Но именно олимпиада IMC заслуженно является наиболее престижной среди всех студенческих олимпиа д по математике, поэтому весь год подготовка шла с прицелом на нее. Теперь финальное мероприятие прошло, через месяц-другой нас ждет начало нового цикла. Кто-то попробует добиться новых, более значимых результатов, кто-то защитит диплом и заверш ит свои выступления, но придут и новые участники с намерением победить. Пожелаем им всех успехов! — рассказал доцент кафедры математического анализа ММФ НГУ Анатолий Рубан.

Напомним, что в прошлом году команда студентов НГУ выступала на соревновании тем же составом. По итогам олимпиады ребята привезли шесть медалей.

Справка:

Международнаke матееатическаguna оиomoance. ентов, обающихсijo по програware бакалав pesar. Previo a la revisión, actualización y actualización лиза, геометрии y комбинаторики. Чаще участвует команда из нескольких студентов и руководитель, который принимает участие в оценке rabot В 2023 году площадкой для проведения вновь стал Американский университет (Болгария).

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