Студентки НГУ поедут на франкоязычный фестиваль в Черногорию

Фестиваль студентов-франкофонов из Центральной и Восточной Европы пройдет в г. Подгорице (Черногория) с 6 по 8 сентября. В этом году он приурочен к Европейскому году компетенций. В нем примут участие студентки Гуманитарного института Новосибирского государственного университета Марина Линник и Анна Бобрикова. Они прошли отбор Агентства франкоязычных университетов (AUF) и получили приглашения Агентства, которое взяло на себя все расходы, связанные с поездкой: транспорт, страховка, проживание и питание.

Отбор участников фестиваля проводился среди студентов вузов-партнеров Агентства, умеющих грамотно писать и свободно говорить на французском языке. Учитывались успеваемость студентов и их творческие способности. Цель Фестиваля студентов-франкофонов – объединить влюбленных во французский язык молодых людей из 18 разных стран. В этом году он проходит уже в десятый раз, и девушки ответственно готовятся к участию в этом важном для них мероприятии.

Студентки рассказали, как у них возник интерес к французскому языку и культуре, а также о том, как они готовятся к Фестивалю.

Моя история любви с французским языком довольно красива. Когда мне было 7 лет, мама показала мне клип Милен Фармер «Appelle mon numéro». Я была очарована. Она попросила меня угадать, на каком языке поет артистка. Я тогда еще не имела ни малейшего представления, как звучит французский, но почему-то угадала. С тех пор Милен Фармер оставалась моей любимой певицей, и я мечтала когда-нибудь начать понимать этот красивый язык. В школе мне нравилось изучать английский, а когда я поступала в университет на факультет лингвистики, у меня не было ни капли сомнения, какой язык выбрать. Так, благодаря Милен Фармер, я и начала учить французский, с большим удовольствием погружаясь и во французскую культуру. В этом году я, наконец исполнила свою большую мечту, и попала на концерт любимой певицы. Именно поэтому первым по приоритетности творческим направлением на фестивале я выбрала франкоязычную песню — это то, от чего у меня замирает сердце. С большим предвкушением жду этой поездки, так как знаю, что встречу на фестивале много единомышленников. Марина Линник

Анна Бобрикова окончила школу № 162 (сейчас – лицей «Интеграл») с углубленным изучением французского языка. Студентка призналась, что в школьные годы была увлечена именно языком, а культура Франции ее мало интересовала. Все изменилось после поступления в НГУ. Здесь девушка встретила преподавателей, которые быстро привили ей любовь к культуре изысканной Франции.

На фестивале ребята смогут продемонстрировать различные таланты и умения: межкультурное общение, устные и публичные выступления, танцы, пение, искусство и фотография. Каждый сам может выбрать подходящую для него категорию. Я выбрала конкурс межкультурного общения и устные публичные выступления, потому что хочу развивать свой навык взаимодействия на иностранном языке с обширной аудиторией. Ведь согласитесь, выстраивать свое высказывание на русском языке – это здорово, а на иностранном языке, в особенности на французском, – еще лучше! Поэтому именно этот конкурс так важен для меня. Анна Бобрикова

Девушка выделила несколько преимуществ, которые дает участие в конкурсе. Во-первых, возможность потренировать коммуникативные навыки. Во-вторых, новые знакомства с представителями других культур и национальностей. В-третьих, подходящий случай, чтобы рассказать о своей стране, познакомить других участников фестиваля с русской культурой и традициями.

Анна ответственно готовится к своему выступлению на фестивале: каждый день изучает речевые обороты, проводит тренировки аудирования, просматривает художественные и документальные фильмы на французском языке, и с нетерпением ждет предстоящей поездки.

Напомним, что в НГУ действуют восемь языковых центров. Вместе с координатором Ольгой Кузнецовой развеяли шесть мифов об освоении языка и культуры на площадке Новосибирского госуниверситета.

