Сергей Собянин сообщил о выделении гранта на дополнительную экологическую реабилитацию Москвы-реки

В столице проведут дополнительные работы по экологической реабилитации Москвы-реки в рамках программы возрождения регулярного речного судоходства.

«Выделили грант на дополнительные работы по экологической реабилитации Москвы-реки. С 2011 года в акватории нашли и убрали больше 50 незаконных объектов, которые загромождали речное русло и были опасны для судоходства и экологии. Благодаря модернизации Московского НПЗ, городских и локальных очистных сооружений удалось улучшить качество воды: содержание аммонийного азота в нижнем течении реки сократилось на 70 процентов, а содержание нефтепродуктов и металлов в центральной части города снизилось в два раза», — сообщил Сергей Собянин.

Выделение бюджетных средств позволит продолжить поиск, подъем и буксировку незаконно отстаивающихся и затонувших судов и объектов. Такие работы планируется провести в Нагатинском и Кожуховском затонах, Серебряном бору, Кунцевской луке, на Химкинском водохранилище и Борисовских прудах.

Всего на временное хранение в Южный речной порт и Бутаковский залив будет перемещено более 25 незаконно отстаивающихся судов, а также поднято со дна несколько затопленных объектов. После подъема и перемещения этих объектов их владельцам направят требование компенсировать затраты городского бюджета на проведение работ.

Город привел в порядок около 40 набережных общей протяженностью более 65 километров, включая практически все исторические гранитные набережные в центре. Таким образом, сегодня около 33 процентов береговой линии Москвы-реки соответствует современным стандартам доступности и комфорта.

