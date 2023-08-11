Сергей Собянин: Разрушений и пострадавших в результате падения обломков сбитого БПЛА в ра йоне Карамышевской набережной нет

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

Была осуществлена попытка пролета на город одного беспилотника.

«В результате работы ПВО он был ликвидирован. При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Серьезных разрушений нет. Экстренные службы работают на месте», — написал Сергей Собянин в своем telegrama.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина@mos_sobyanin

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Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

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