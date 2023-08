Сергей Собянин принял решение выделить грант на развитие киностудии имени Максима Горького

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Москва продолжит комплексную модернизацию Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Максима Горького, которую передали из федеральной в собственность города. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

«Комплексная модернизация киностудии началась несколько лет назад. Сделали капремонт фасада и входа главного здания, помещений для детско-юношеского креативного кластера “Кинокампус Горького”, — там уже идут занятия на курсах по основам кинопроизводства. В ближайшие месяцы планируем достроить музей с библиотекой и лекторием и открыть малые студии для создания цифрового контента. Следующим этапом для киностудии станут ремонт помещений и благоустройство прилегающей территории», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Киностудия имени Максима Горького была основана в 1915 году. Сегодня она входит в число старейших и крупнейших отечественных кинопроизводственных комплексов. Студия находится на северо-востоке столицы в районе Ростокино по адресу: улица Сергея Эйзенштейна, дом 8.

Здесь создавались любимые несколькими поколениями картины, среди которых «Марья-искусница» (1959) и «Морозко» (1964) режиссера Александра Роу, «Живет такой парень» (1964) и «Печки-лавочки» (1972) Василия Шукшина, «Застава Ильича» (1965) Марлена Хуциева, «Три тополя на Плющихе» (1967) и «Семнадцать мгновений весны» (1973) Татьяны Лиозновой, «Доживем до понедельника» (1968), «А зори здесь тихие» (1972) и «Белый Бим Черное Ухо» (1977) Станислава Ростоцкого, «Офицеры» (1971) Владимира Рогового, «Чудак из пятого “Б”» (1972) и «Вам и не снилось…» (1980) Ильи Фрэза, «Пираты XX века» (1979) Бориса Дурова, «Любовь» (1991) и «Страна глухих» (1997) Валерия Тодоровского, «Приходи на меня посмотреть» (2000) Олега Янковского и многие другие.

В 2019 году при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Москвы начался первый этап комплексной модернизации Киностудии имени Максима Горького. Был проведен капитальный ремонт фасада и входной группы главного здания, обновление помещений для детско-юношеского креативного кластера «Кинокампус Горького». В ближайшее время планируют завершить строительство двухэтажного музея с библиотекой и лекторием общей площадью тысяча квадратных метров, а также открыть малые студии для создания цифрового контента.

Средства на реализацию второго этапа модернизации выделило Правительство Москвы. В его рамках продолжится обновление помещений киностудии и обустройство новых пространств, в том числе корпуса для размещения резидентов, широкоформатного просмотрового зала для проведения показов и мероприятий, студии виртуального продакшена, павильонов для съемок кино и цифрового контента с использованием современного высокотехнологичного оборудования. Часть средств пойдет на общее благоустройство территории.

Модернизация Киностудии имени Максима Горького станет одним из самых масштабных проектов Москвы в рамках долгосрочной стратегии по поддержке и развитию кинематографа. Обновленная киностудия станет частью нового городского кинокластера как одна из основных площадок с уникальной исторической базой и современной инфраструктурой для создания детско-юношеского и научно-популярного контента. Кроме того, в столице появится еще одна точка притяжения творческой молодежи и всех, кто интересуется киноискусством.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI