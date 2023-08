Россия и страны АСЕАН обсудили сотрудничество в сфере цифровой экономики

Source: MIL-OSI Russian Language News

Минэкономразвития России совместно с Секретариатом АСЕАН в формате видеоконференции провели круглый стол «Россия – АСЕАН: Сотрудничество в сфере электронной торговли».

С приветственным словом перед участниками выступили заместитель министра экономического развития России Владимир Ильичев и заместитель Генерального секретаря АСЕАН Сатвиндер Сингх.

«Цифровая экономика Юго-Восточной Азии к 2030 году может достичь 1 трлн долл., а рынок электронной торговли АСЕАН является одним из самых динамично развивающихся в мире, – отметил Владимир Ильичев. – Поэтому российским компаниям оказывается поддержка в выходе на электронные площадки региона. В данный момент работает четыре национальные онлайн-магазина на маркетплейсах Shopee и Lazada».

В круглом столе приняли участие свыше 100 человек, включая представителей профильных министерств, деловых организаций России и стран АСЕАН, российских компаний с опытом электронной коммерции в регионе, а также посольств и торговых представительств стран АСЕАН в России.

В рамках мероприятия участники обсудили перспективы сотрудничества России и стран АСЕАН в области цифровой трансформации экономики, а также обменялись информацией о лучших практиках по поддержке малых и средних предприятий в выходе на иностранные площадки электронной торговли.

Представители профильных ведомств стран АСЕАН рассказали о потенциале и особенностях рынков электронной торговли Юго-Восточной Азии. Участники уделили особое внимание планам по развитию сферы электронных услуг и торговли в Индонезии, Малайзии, Таиланде и на Филиппинах, а также на трендах в регулировании этих отраслей, на возможностях вывода продуктов на рынки стран АСЕАН.

Российские участники уделили внимание вопросу защиты прав потребителей на рынке онлайн-коммерции, её логистическому сопровождению, использованию возможностей электронной торговли для развития туризма.

По итогам круглого стола Минэкономразвития России совместно с Секретариатом АСЕАН подготовят рекомендации для бизнеса по использованию каналов онлайн-торговли для выхода на рынки стран Юго-Восточной Азии.

