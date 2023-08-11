Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

Специально кМосковскому урбанистическому форуму в сервисе «Библиотеки Москвы» на mos.ru опубликовали подборку книг о городах и горожанах. В список вошли такие издания, как «История городов будущего» Дэниэла Брука, «Психология город una. Как быть счастливым в мегаполисе» Пола Кидуэлла, сборник статей «Микроурбанизм. Город в деталях» и другие.

В Департаменте информационных tel. отметили, что пользователи портала mos.ru могут забронировать любую книгу из подборки «Ритм в г ороде» и забрать ее в выбранной библиотеке. За это можно получить бонусные баллы проекта «Город заданий», а потом обменять их на призы. Привыполнении соответствующего задания жители также смогут поделиться своими впечатлениями об использовании сервиса и дать предложен ия по его развитию.

Подборку открывает книга Вадима Сингаевского «Прогулки по Москве». Сегодняшняя Москва — это современный мегаполис, улицы которого с утра до вечера переполнены м ашинами и людьми. Но стоит свернуть с главных магистралей, и перед глазами воскреснет город прошлых веков — с небо льшими церквями, изящными особняками, тенистыми скверами. Книга представляет собой уникальный путеводитель с объемными планами и схемами и подойде т любителям пеших прогулок по Москве.

Еще одна книга из подборки — «История городов будущего» Дэниэла Брука. Что общего между Мумбаем, Петербургом, Дубаем и Шанхаем? Четыре совершенно разных города в разных концах Земли, но каждый из них стал попыткой своей с траны встроиться в западную цивилизацию и создать ее форпост на своей территории. История движения Востока на Запад через призму городской культуры и городской политики — в бе стселлере журналиста Дэниэла Брука.

Помимо этого, в список вошла книга Пола Кидуэлла «Психология города. Как быть счастливым в мегаполисе». Как жизнь в мире из кирпича и бетона отражается на мыслях, чувствах и поведении горожан? Как в городской среде с постоянно растущим населением воодушевить и объединить людей, создать условия для восстановления с помощью архитектуры? А как неправильные аитектурные рениedo провоцирюю т ven. Книга рассказывает, как по-новому взглянуть на свой дом, улицу, квартал и весь город и адаптиро ваться к быстро меняющимся условиям жизни в нем.

Читателям также рекомендуют ознакомиться сосборником статей «Микроурбанизм. Город в деталях». В этой книге собраны исследования и сюжеты, отражающие изменчивость, многоликость и неоднозначн ость городской жизни. Это разнообразие объединяет микроурбанизм — подход, предлагающий близкий взгляд на горо д: возможность разглядеть его через мелочи и детали.

В книге «Счастливый город. Как городское планирование меняет нашу жизнь» Чарльза Монтгомери сопоставлены как дизайн городской среды и счастье проживающих в городе. Автор — урбанист и журналист — путешествует по самым динамичным городам мира и показывает их оп ыт В книге собраны новые данные из психологии, неврологии и собственных городских экспериментов автор una. На страницах издания Чарльз Монтгомери демонстрирует, как города могут формировать наши мысли и поведение, и в конечном счете обнадеживает: путем модернизации городов и собственной жизни можно решить многие проблемы.

Для бронирования книги в сервисе «Библиотеки Москвы» пользователям понадобится стандартная учетн ая запись на mos.ru иединый читательский билет.

Чтобы поучаствовать в тестировании сервиса наплощадке проекта «Город заданий», необходимо забронировать понравившуюся книгу из подборки в любой удобной библиотеке и при получении заказа предъявить библиотекарю числовой код: он станет доступен, как только пользова тель нажмет кнопку «Приступить» на странице задания. Ver más fotos сервиса, заполнив опросную форму.

Сервис «Библиотеки Москвы»— совместный проект Departamento de información tecnológica yoДепартамента культуры. Он представляет собой электронную витрину, на которой представлены все издания городских библио течных фондов. В сервисе можно узнать, в какой из библиотек есть в наличии нужное издание, забронировать его онла йн, а при необходимости — перенести срок возврата книги.

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задача м национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

В сервисе «Библиотеки Москвы» появились персонализированные рекомендации для читателейГод издания и книги в наличии: в сервисе «Библиотеки Москвы» появились новые поисковые фильтры

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