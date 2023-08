Разъяснения: Применение Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –

Согласно части 4 статьи 9 Закона № 161-ФЗ оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента о совершении каждой операции с использованием электронного средства платежа, к которому относится в том числе способ, позволяющий клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения с использованием реквизитов электронного средства платежа в целях осуществления перевода денежных средств с использованием информационнокоммуникационных технологий, путем направления клиенту соответствующего уведомления.

Порядок (включая информирование об операциях, совершенных с использованием дополнительно эмитированных платежных карт) и способы доведения до сведения клиента указанной информации (например, посредством телефонной связи, СМС-сообщений, электронной почты), а также получения от клиента необходимых для выполнения требований Закона № 161-ФЗ сведений устанавливаются оператором по переводу денежных средств в договоре, заключаемом с клиентом.

При этом в договоре с клиентом может быть предусмотрено его информирование о совершенных операциях и (или) предоставление отчета о совершенных операциях при его личном обращении, а также информирование о совершении с использованием электронного средства платежа иных операций, в том числе не связанных с осуществлением перевода денежных средств (например, получение клиентом информации об остатке денежных средств на его банковском счете).

Кроме того, исполнение кредитной организацией публично-правовой обязанности, установленной законом, не может быть обусловлено фактом исполнения клиентом гражданско-правовой обязанности по оплате услуг кредитной организации.

В случае, предусмотренном пунктом 2.1 Положения Банка России от 24 декабря 2004 года № 266-П «Об эмиссии банковских карт и об операциях с использованием платежных карт», когда операции с использованием нескольких расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт, выданных кредитной организацией-эмитентом клиенту, осуществляются по одному счету клиента, установленная частью 7 статьи 9 Закона № 161-ФЗ обязанность оператора по переводу денежных средств предоставлять клиенту документы и информацию, которые связаны с использованием клиентом его электронного средства платежа, распространяется на все эмитированные карты.

В целях обеспечения исполнения кредитными организациями требований статьи 9 Закона № 161-ФЗ Банком России издано письмо от 14 декабря 2012 года № 172-Т «О Рекомендациях по вопросам применения статьи 9 Федерального закона «О национальной платежной системе», в котором отражены наиболее актуальные для кредитных организаций вопросы применения указанной статьи Закона № 161-ФЗ, включая вопросы информирования клиента о совершении операций с использованием электронного средства платежа.

Данные рекомендации подробно обсуждались с объединениями участников рынка.

