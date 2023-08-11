Разъяснения: Применение Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –
Согласно части 4 статьи 9 Закона №
Порядок (включая информирование об операциях, совершенных с использованием дополнительно эмитированных платежных карт) и способы доведения до сведения клиента указанной информации (например, посредством телефонной связи, СМС-сообщений, электронной почты), а также получения от клиента необходимых для выполнения требований Закона №
При этом в договоре с клиентом может быть предусмотрено его информирование о совершенных операциях и (или) предоставление отчета о совершенных операциях при его личном обращении, а также информирование о совершении с использованием электронного средства платежа иных операций, в том числе не связанных с осуществлением перевода денежных средств (например, получение клиентом информации об остатке денежных средств на его банковском счете).
Кроме того, исполнение кредитной организацией публично-правовой обязанности, установленной законом, не может быть обусловлено фактом исполнения клиентом гражданско-правовой обязанности по оплате услуг кредитной организации.
В случае, предусмотренном пунктом 2.1 Положения Банка России от 24 декабря 2004 года №
В целях обеспечения исполнения кредитными организациями требований статьи 9 Закона №
Данные рекомендации подробно обсуждались с объединениями участников рынка.
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.