Проектное управление как стиль жизни: как прошло заседание дискуссионного клуба «Самовар»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

10 августа в НИУ ВШЭ на Покровском бульваре состоялась вторая встреча дискуссионного клуба «Самовар». Приглашенный спикер Александр Минаев, начальник Управления архитектурой и проектами цифровой трансформации НИУ ВШЭ, рассказал о проектном управлении как стиле жизни. Впервые «Самовар» прошел 27 июля. Тогда Андрей Моисеев, директор Центра информационной безопасности НИУ ВШЭ, обсудил с гостями клуба проблему информационной незащищенности в связи с ростом киберпреступности.

«Дискуссионный клуб “Самовар” — это место, где мы можем пообщаться друг с другом, задать интересные вопросы. Все наши заседания — тематические, каждая встреча посвящена определенной теме. Мы стараемся делать так, чтобы они были интересными и для вас, и для нас», — сказал Роман Левкович, директор по связям с общественностью НИУ ВШЭ, открывая клуб. Он представил тему дискуссии и спикера — начальника Управления архитектурой и проектами цифровой трансформации НИУ ВШЭ Александра Минаева, который затем рассказал, как овладеть искусством проектного управления и реализовать все задуманные идеи. Эксперт отметил, что проектом считается та деятельность, которая является уникальной и в которой есть ограничения по времени и ресурсам. «Если принять во внимание написание картины под заказчика, то это будет являться характеристикой проекта, а если говорить про искусство как стиль жизни, то тут его не будет», — объясняет Александр Минаев.

Он также пояснил, для чего существует проектное управление. По его мнению, оно помогает эффективнее добиваться результатов. «Когда мы ставим определенную задачу, у нее всегда есть какая-то цель что-то достигнуть. И мы думаем, как прийти из точки А в точку В, какими инструментами пользоваться, как общаться с людьми. Мы пытаемся найти ответы на наши вопросы, как это сделать лучше, проще, быстрее», — подчеркнул спикер. Мария Алешковская, заместитель директора по связям с общественностью НИУ ВШЭ, уточнила: «До какой степени регулярность переводит проект в категорию операционной деятельности? Если, например, раз в год организовывается какой-либо форум». Александр ответил, что проектом не считается то, что выполняется более одного раза. «Когда мы уже планируем календарь мероприятий, ведем разговор о том, чтобы работа была постоянной, то это приводит к разряду операционной деятельности, потому что уникальности в этом уже нет», — дополняет он. Анна Музыка, менеджер Медиацентра факультета права НИУ ВШЭ, поинтересовалась, можно ли использовать в проектной деятельности интеллект-карты. «Они используются для визуализации результатов, — отметил спикер. — Это больше инструмент для того, чтобы упростить восприятие какой-то информации. Чаще всего подходит формат дорожной карты». Александр Минаев также сформулировал три самые актуальные характеристики для реализации проекта, которые он выявил для себя эмпирическим путем. Умение коммуницировать. В 80% работы необходимо постоянно с кем-то общаться — с заказчиками, командой и т.д. «Учитесь разговаривать, доносить свои мысли, слушать и слышать», — подчеркнул Александр Минаев. Умение управлять командой. Умение быть открытым к изменениям и гибким по отношению к проблемам.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI