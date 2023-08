Преподаватели кафедры физвоспитания НГУ стали победителями профессионального конкурса

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Управление физической культуры и спорта мэрии г. Новосибирска подвело итоги конкурса «Победа», который проходит ежегодно в преддверии Всероссийского Дня физкультурника по семи номинациям. Награды получают лучшие преподаватели и инструкторы физической культуры, фитнес-тренеры и ветераны спорта. Претендентов на награды оценивают по стажу работы в отрасли, званиям и наградам, подготовке призеров соревнований высокого уровня и другим профессиональным качествам.

В номинации «Лучший преподаватель физической культуры в высших учебных заведениях» победу одержал преподаватель кафедры физического воспитания Новосибирского государственного университета Антон Мамеков – тренер по легкой атлетике. В онлайн-голосовании в этой же номинации победил тренер по плаванию, доцент Сергей Тимофеев. Лауреатами конкурса стали доцент Анна Тимофеева (спортивная аэробика) и старший преподаватель Анастасия Пьянкова (самбо-дзюдо).

Стоить отметить, что преподаватели кафедры физвоспитания НГУ уже в третий раз становятся победителями данного конкурса: в прошлом году его выиграл тренер по легкой атлетике Максим Мальцев, а два года назад – тренер по спортивному ориентированию Софья Захарова.

