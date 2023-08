Поступления в бюджет Москвы от самозанятых выросли более чем на треть

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

За первые шесть месяцев 2023 года самозанятые перечислили в бюджет Москвы 4,6 миллиарда рублей налога на профессиональный доход. Это на 36 процентов больше, чем в январе — июне 2022-го, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С 2019 года, когда в Москве начал действовать налоговый режим “Налог на профессиональный доход”, самозанятые пополнили столичный бюджет на 18,3 миллиарда рублей. В первом полугодии 2023-го они перечислили в бюджет Москвы 4,6 миллиарда рублей. На 1 июля в столице работали 1,39 миллиона плательщиков налога на профессиональный доход — это 18 процентов от общего числа зарегистрированных в России самозанятых. За шесть месяцев этого года их количество в Москве увеличилось на 156 тысяч человек», — рассказал Владимир Ефимов.

Налоговый режим остается привлекательным для граждан, которые работают на себя и не нанимают сотрудников. Его преимущества — простота регистрации, автоматизированный режим передачи информации о полученных доходах, отсутствие обязанности предоставлять налоговую отчетность и использовать кассовую технику.

Наиболее популярные виды деятельности у самозанятых, указавших их при регистрации, — пассажирские и грузовые перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг, строительство.

«Доход московских самозанятых с начала действия налогового режима с 1 января 2019 года по 1 июля 2023-го достиг 753 миллиардов рублей, из этой суммы свыше 158 миллиардов рублей они заработали в январе — июне 2023 года», — отметила Мария Багреева, Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города.

В первом полугодии 2023-го самозанятые выдали клиентам 45,9 миллиона чеков — почти на 30 процентов больше, чем годом ранее. Средний размер чека за тот же период вырос на 12 процентов — до 2988 рублей.

Москва — город удобный для бизнеса и предпринимателей, в том числе молодых. Город помогает им на любом этапе развития своего дела — от идеи до выхода на международные рынки. Бизнесмены, в том числе и начинающие, могут участвовать в таких проектах, как «Московский акселератор», «Я самозанятый», а также в конкурсах «Новатор Москвы», «Лидеры цифровой трансформации» и других. Программы организованы Департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы. Благодаря мерам поддержки условия развития бизнеса в столице становятся более комфортными.

Открыть свое дело и оформить самозанятость горожанам помогает служба занятости населения города Москвы.

«Самозанятость — это устойчивый тренд столичного рынка труда, который наметился еще во время пандемии и сегодня продолжает поступательное развитие. Во флагманском центре “Моя работа” на улице Шаболовке для горожан, желающих начать работать на себя, мы создали уникальную экосистему “Самозанятость в руки”. Она включает в себя все этапы поддержки, начиная от консультаций и обучения, заканчивая поиском первых клиентов. За последние три года сервисами для успешного запуска и развития собственного дела воспользовались свыше 35 тысяч жителей столицы», — рассказала Александра Александрова, первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Особенно самозанятость популярна среди молодых людей — их доля составляет около 50 процентов. Повышенный спрос на такую систему налогообложения наблюдается и среди мам — это позволяет им заботиться о семье и реализовывать свой творческий потенциал. Высокий интерес к работе на себя также отмечается среди людей старшего возраста и горожан с инвалидностью.

Об интересе к ведению бизнеса в статусе самозанятого говорит востребованность цифровой экосистемы «Всё о самозанятости от а до я». Ею можно воспользоваться для поиска информации о действующих в Москве мерах поддержки, сервисах, услугах и обучающих программах. За более чем два года работы экосистемы к ней обратились свыше 215,8 тысячи раз, а с начала 2023-го — более 48,6 тысячи раз.

Самозанятые могут получить в ГБУ «Малый бизнес Москвы» образовательную и консультационную поддержку, бесплатные места в коворкингах, а также воспользоваться предложениями лидеров рынка для старта и развития своего дела.

Поддержка бизнеса и самозанятых реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

