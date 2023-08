Обновление территории у станции метро «Парк Победы» сократит пассажирам время на дорогу — Сергей Собянин

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Вокруг станции метро «Парк Победы» обновляют территорию для удобной пересадки пассажиров между наземным и подземным транспортом. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

«Создаем инфраструктуру для удобной пересадки пассажиров между метро и наземным городским транспортом. Сейчас идет обновление территории вокруг станции метро “Парк Победы”. Будут разделены пешеходные и транспортные потоки, в результате пассажиры станут тратить меньше времени на дорогу», — отметил Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Технологическую часть работ завершат в сентябре. На площадке для стоянки электробусов уже выполнили переустройство теплосети и благоустроили территорию.

Сейчас идет реконструкция начала улицы Барклая. На пересечении с улицами Неверовского и Генерала Ермолова строят съезды. Кроме того, здесь обновят инженерные коммуникации и электрические сети, проведут освещение, установят светофоры.

