Новый виджет в сервисе «Мои платежи» сделает оплату счетов проще и удобнее

В сервисе «Мои платежи» на портале mos.ru стал доступен новый виджет «Документы и данные». Он помогает пользователям находить счета по реквизитам документов, даже если они не указаны в личном кабинете. Об этом рассказали в столичном Департаменте информационных технологий.

Раньше сервис искал документы только по информации из заполненных полей в личном кабинете. Например, по сведениям о данных паспорта, СНИЛС, транспортных средствах или недвижимости. При поиске неоплаченных счетов по новым параметрам пользователям приходилось сначала переходить в свой личный кабинет и заполнять нужные поля, а затем возвращаться в «Мои платежи».

Благодаря новому виджету добавить недостающую информацию о документах, которые используются для поиска и оплаты счетов, можно прямо на странице сервиса. Например, при оплате кружков и секций, единого платежного документа, аренды помещений и других счетов, выставленных по данным СНИЛС или паспорта. После введения данных система автоматически найдет начисления по указанным реквизитам.

«Виджет будет особенно полезен в случаях, когда пользователь сервиса оплачивает какой-либо счет впервые и ранее не заполнял необходимые для этого сведения в своем личном кабинете. С его помощью можно быстро добавить данные паспорта, СНИЛС и других необходимых для поиска счетов документов, а также сведения о недвижимости и транспортных средствах. Кроме того, виджет позволяет внести сведения о документах членов семьи — это поможет быстро найти и оплатить их счета. Добавленную информацию можно сохранить в личном кабинете, чтобы в дальнейшем для оплаты аналогичных счетов уже не приходилось вводить ее вручную», — рассказал Владимир Новиков, директор департамента сопровождения общегородских платежных систем Департамента информационных технологий Москвы.

С помощью нового виджета в сервисе «Мои платежи» можно быстрее и удобнее оплатить счета за жилищно-коммунальные услуги, добавив адрес, код плательщика, номер лицевого счета акционерного общества «Мосэнергосбыт» и городского телефона МГТС. Внеся сведения свидетельства о рождении ребенка, можно без дополнительных переходов по разделам портала найти и оплатить новый счет за детский сад.

Как воспользоваться виджетом «Документы и данные»

Новый виджет «Документы и данные» находится в правой части главной страницы сервиса «Мои платежи». Он доступен только физическим лицам. Во всплывающих окнах можно выбрать интересующую категорию сведений: «Личные документы», «Семья», «Недвижимость» или «Транспорт». В каждой из них виджет покажет, какая информация уже указана в профиле и используется для автоматического поиска начислений.

Чтобы добавить реквизиты недостающего документа, необходимо кликнуть на его название и ввести необходимые сведения. После этого система сама проверит данные, сохранит их в личном кабинете и найдет счета по указанным с помощью виджета реквизитам. Пользователю останется оплатить вновь отобразившиеся счета, не покидая вкладку «Счета к оплате».

В начале 2022 года пользователям сервиса «Мои платежи» стали доступны два других виджета: «Счет по уникальному идентификатору начисления» и «Свидетельство транспортного средства». Первый виджет поможет найти выставленный счет по уникальному идентификатору начисления, который указывается в бумажной версии документа. Второй — проверить наличие неоплаченных штрафов по номеру автомобиля, а также серии и номеру свидетельства о регистрации. Этими виджетами уже воспользовались более миллиона раз.

Сервис «Мои платежи» на портале mos.ru и в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва» — один из самых востребованных способов оплаты электронных счетов. Здесь можно оплатить более девяти тысяч городских, федеральных и коммерческих услуг. Сервис автоматически находит все неоплаченные счета, если у пользователя имеется стандартная или полная учетная запись портала mos.ru и в личном кабинете заполнена необходимая информация. Если ее нет, найти нужный счет помогут виджеты. Для регулярной оплаты услуг можно создать шаблон и настроить автоплатеж. Кроме того, сервис позволяет совершить оплату сразу нескольких счетов единовременно.

