Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

15 августа завершается прием документов на первый очный онлайн-бакалавриат по Computer Science от Высшей школы экономики. Валентин Промыслов, академический руководитель цифровой программы «Компьютерные науки и анализ данных» (КНАД), рассказал, какие возможности открывает перед студентами ее партнерство с лидерами IT, как один ML-специалист может заменить целый отдел и почему студенты за четыре года не потеряются в онлайне. — Валентин, Computer Science — основа специалиста в IT. Как формировалась образовательная концепция программы, насколько полно в ней отражена академическая, исследовательская база факультета компьютерных наук? — Сейчас от индустрии идет запрос на высококвалифицированных специалистов, которые не только умеют применять современные инструменты, но и понимают их принцип действия, могут при необходимости модифицировать их под актуальные задачи и даже способны сами разработать методики, которые потом будут использовать другие специалисты. Все это требует не только широкого кругозора, но и глубокого понимания математических принципов, на которых основаны современные методы машинного обучения и анализа данных. Поэтому на первых курсах мы интегрируем сильную и глубокую математическую базу, которая станет фундаментом для дальнейшего освоения программы.

Параллельно с математикой на первых курсах, конечно, есть программирование на таких языках, как Python и C++, а также продвинутый курс алгоритмов. Все эти предметы являются фундаментальными, но мы гарантируем, что их практическое применение не заставит себя долго ждать. Стоит понимать, что учиться будет нелегко, нужно сразу настроиться на плотную работу. — Чем цифровой бакалавриат ВШЭ принципиально отличается от других программ по компьютерным наукам? — КНАД — первопроходец среди онлайн-бакалавриатов. Все обучение и сессии на КНАД проходят онлайн: за весь образовательный процесс можно ни разу не приехать в кампус. Даже документы можно подать онлайн. Также к уникальности программы добавлю то, что КНАД — полноценная очная программа со всеми привилегиями и льготами для студентов. «Очная» здесь не антоним «онлайна», а обозначение формы обучения. Если при заочной форме на предметы выделяется существенно меньше часов, материалы изучаются по учебникам, а преподаватель только принимает экзамены, то у очников пары проходят с реальным преподавателем, при этом выделенное на предметы количество часов существенно больше. Именно так и проходят занятия на КНАД — в формате видеоконференций с возможностью в любой момент задать вопрос преподавателю, который ведет лекцию или семинар. — Расскажите подробнее о двух треках программы. Чем они интересны? — Сейчас на третьем курсе КНАД две специализации: «Машинное обучение и приложения» и «Промышленное программирование». Это две наиболее популярные специализации самых крупных программ ФКН: ПМИ и ПИ. По совместительству это еще и две самые востребованные в индустрии области знаний. Специалисты по машинному обучению сейчас пользуются повышенным вниманием со стороны работодателей, поскольку один хороший ML-инженер может создать софт, позволяющий автоматизировать умственный и физический труд целого отдела. Машинное обучение сейчас активно применяют поисковые и рекомендательные системы, финансовые и страховые компании, ритейл, сотовые операторы, промышленные предприятия и крупные производства, рекламные и маркетинговые агентства и т.д. — Обучение проходит онлайн. Как решается вопрос вовлеченности студентов в образовательный процесс? — На КНАД у каждого курса есть кураторы, которые следят за успехами студентов, помогают сориентироваться и организовывают совместные мероприятия и очные встречи. Кроме того, и сами студенты проявляют инициативу и устраивают встречи для подготовки к экзаменам, совместного просмотра фильмов или просто общения. На КНАД даже есть две команды, которые выступают на квизах ФКН — интеллектуальных соревнованиях, похожих на игру ЧГК. — Над какими проектами работают студенты? — Программный проект — это курсовая работа, которой студент занимается в течение года. В качестве примера приведу проект по разработке, который студент нашей программы реализовал в компании МТС. — Программа реализована совместно с партнерами из индустрии. Что это дает студентам? — Партнеров у ФКН очень много: «Яндекс», «1С», ГК «Открытие», «Тинькофф», Сбербанк, SAS, JetBrains, Huawei, Samsung и пр. Они заинтересованы не только в наших студентах, но и в развитии образовательного процесса на факультете. Многие компании открыли на ФКН базовые кафедры, предоставили своих сотрудников в качестве преподавателей некоторых дисциплин. На нашей программе ведут преподаватели из «Яндекса», «Тинькофф», Huawei. Кроме того, партнеры предлагают темы и руководителей для программных проектов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI