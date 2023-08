Московский завод разработал станок для автоматизации алмазного шлифования твердосплавных пластин

Source: MIL-OSI Russian Language News

Столичное предприятие представило новый многофункциональный шлифовальный станок с числовым программным управлением. Он предназначен для алмазного шлифования твердосплавных режущих пластин. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Развитие станкостроения — один из важнейших факторов модернизации отечественной промышленности, и столичные предприятия отрасли занимают лидирующие позиции на внутреннем рынке станочной продукции. Так, московский завод “Шлифовальные станки”, который входит в холдинг “СТАН”, представил свою последнюю разработку — новый шлифовальный центр. Машина предназначена для алмазного шлифования твердосплавных режущих пластин, которые потом используются в качестве сменных элементов в токарных, фрезерных и сверлильных станках, в том числе с числовым программным управлением. Применение таких пластин в металлообработке позволяет значительно сократить издержки производства», — рассказал Владислав Овчинский.

Шлифовальный центр оснащен встроенным роботом-манипулятором, который не только выполняет загрузку и разгрузку заготовок, но и перемещает детали в процессе обработки. Это позволяет сократить время перенастройки между операциями и повысить эффективность работы. Кроме того, в устройство вмонтирована система управления, которая позволяет оперативно контролировать процесс шлифования и корректировать его параметры в автоматическом режиме.

Новинка уже пользуется спросом со стороны потенциальных покупателей — сейчас завод-изготовитель формирует портфель заказов на данное изделие и готовится к запуску его серийного производства.

По словам генерального директора холдинга Бориса Богатырева, новинка может полностью вытеснить с рынка аналоги из Швейцарии и Японии. Станок незаменим для предприятий, которые занимаются производством инструментов.

Первый экземпляр станка представили в мае на международной специализированной выставке «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности» («Металлообработка-2023») в Москве.

В продуктовую линейку российского разработчика входят портальные, токарно-фрезерные, шлифовальные станки, тяжелые прессы и другое оборудование. Компания включает пять промышленных предприятий и конструкторских бюро в пяти регионах страны.

Москва — город с развитым производством. В столице работает почти четыре тысячи промышленных площадок, на которых трудоустроены свыше 720 тысяч человек. При этом ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. В столице производят самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое. А еще здесь активно внедряют инновации.

Размещение промышленных площадок в столице открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре и помощи со стороны города. Они могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки, в том числе субсидиями и целевыми займами.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

