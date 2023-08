Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Москва вошла в число самых популярных туристических направлений этим летом. По оценкам Ассоциации туроператоров России, столица занимает второе место по количеству путешественников, уступая только Краснодарскому краю и опережая Санкт-Петербург.

По прогнозам ассоциации, в Краснодарский край этим летом отправятся около 10 миллионов туристов и столько же — в совокупности в Москву и Санкт-Петербург. При этом в столице, как ожидают эксперты, до начала осени побывают 6,4 миллиона путешественников. Это на несколько сотен тысяч больше, чем прошлым летом.

В этом году российские туристические направления продолжают набирать популярность. Особенно заметно это на примере гостиничной отрасли, которая стабильно растет. По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), за первые полгода в гостиницах страны остановились более 35 миллионов человек. Это на 13 процентов больше, чем за такой же период прошлого года, и на 15 процентов превосходит показатели до пандемии.

Загрузка в московских отелях тоже постепенно увеличивается, в пиковые летние и праздничные дни превышая 70 процентов. При этом среднегодовой показатель — более 60 процентов.

В столице открывается все больше новых гостиниц, которые привлекают туристов высоким качеством сервиса и удобным расположением. За последние пять лет в городе открылись 24 гостиницы, более 70 процентов из них — в центре Москвы.

В первые дни лета загрузка столичных отелей превысила 80 процентов72 отеля за 11 лет: как развивается гостиничный сектор столицы

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI