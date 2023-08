Любопытный горностай и краснокнижная орхидея: юные натуралисты из Дворца пионеров — о поездке в Приэльбрусье

Source: MIL-OSI Russian Language News

Увидеть Эльбрус и изучить краснокнижные растения, встретить горностая и орхидею траунштейнеру сферическую. Московские школьники умеют проводить каникулы увлекательно и с пользой, например отправившись в научно-исследовательскую экспедицию в заповедные места России. Так, в начале августа из такой поездки в Приэльбрусье вернулись ученики центра экологического образования (ЦЭО) Московского дворца пионеров на Воробьевых горах.

О том, как проходила экспедиция, какие открытия сделали ребята, что в походах было самым сложным, а что стало самым ярким впечатлением, рассказываем в нашем материале.

Провести исследования и пополнить научную базу

Улыбка Шхельды, Долина нарзанов, Песчаные замки — для участников экспедиции это не просто благозвучные топонимы: каждый день юные натуралисты отправлялись в походы к этим живописным полянам и водопадам. У группы из 14 увлеченных биологией школьников и их педагогов была четко поставленная задача: провести геоботанические описания местности. Ребята поехали в Приэльбрусье в качестве исследователей впервые, и их ждала насыщенная работа.

«В Приэльбрусье разнообразные флора и фауна, сформировавшиеся благодаря многообразию ландшафтов и высотной поясности. Во время нашей экспедиции мы изучили разные сообщества растений. Думаю, будет интересно сравнить полученные данные с информацией прошлых лет, ведь район подвергается антропогенным нагрузкам из-за туризма», — говорит руководитель экспедиции Оксана Щепилова.

Каждое утро после зарядки и завтрака дети отправлялись в поход. Добравшись до назначенных мест, они закладывали геоботанические площадки.

«Это участки 20 на 20 метров, которые мы огораживали веревками, после чего описывали все ярусы растений, начиная с деревьев и заканчивая травами и мхами», — рассказывает участница экспедиции Василиса Фролова.

Потом ребята возвращались на базу, расположенную на высоте 1850 метров в селе Эльбрус. Они жили в корпусах с хорошими бытовыми условиями среди соснового леса — исследователей из Москвы принял Эльбрусский учебно-научный комплекс Кабардино-Балкарского государственного университета.

Школьники начали с изучения местности недалеко от базы, ежедневно увеличивая дальность и высоту маршрута. Всего ребята заложили более 50 геоботанических площадок и собрали такое количество ценной информации, что продолжают обрабатывать ее и сегодня.

Используя определители и дихотомические ключи, ребята распознавали виды растений, фиксировали, сколько их на различных участках, на какой стадии роста они находятся. Полученные данные заносили в базу iNaturalist — платформу для профессиональных биологов и натуралистов-любителей. С помощью нейросети по загруженным фотографиям можно определить вид растения.

«Это проект гражданской науки. Его основной плюс в том, что любой человек может загрузить туда данные своих наблюдений. Да, там есть нейросеть, но иногда она выдает неправильный результат. Поэтому растения нужно определять вручную, что и делали дети», — поясняет руководитель.

Юные биологи провели серьезные исследования. Они представят их результаты на международном конкурсе «Мы и биосфера», который проводит Дворец пионеров. Кроме того, участники экспедиции планируют поделиться своими наблюдениями с национальным парком «Приэльбрусье» и внести вклад в изучение природы заповедника.

Краснокнижные растения, Девичьи Косы и величественный Эльбрус

Горы никого не могут оставить равнодушным — участники экспедиции убедились в этом на собственном опыте. Самой высокой точкой, куда натуралисты поднялись пешком, стал водопад Девичьи Косы на высоте 2843 метра. За шесть часов юные туристы преодолели 12 километров маршрута с набором высоты 632 метра.

Участники экспедиции Лейла Головкина, Василиса Фролова и Алексей Мошенин единодушны: горы оставили неизгладимое впечатление. И больше всего их покорил пик Эльбрус — высочайшая горная вершина России и Европы. По канатной дороге ребята поднялись на станцию «Гарабаши», которая находится на высоте 3780 метров.

«Во время подъема мы увидели лис и познакомились с нивальным поясом, где начинаются снега. Это скорее учебная задача, чем научная, но такой опыт тоже ценный: очень хотелось показать детям всю картину местности — от горно-лесного пояса до нивального», — отмечает Оксана Щепилова.

А однажды дети сами оказались предметом интереса местных обитателей. «На леднике Улыбка Шхельды мы встретили горностая», — вспоминает Лейла Головкина. «Он нас практически преследовал. Высунется из-за камней, посмотрит на детей и спрячется обратно. Он молоденький совсем, очень любопытный», — добавляет руководитель.

Самым ярким научным впечатлением стали редкие растения. Алексей Мошенин был рад увидеть представителей Красной книги Кавказа: березу Радде и орхидею траунштейнеру сферическую. А Василиса Фролова определила растение по стеблю, листьям и плодам — круциату из семейства мареновых.

В этой экспедиции ребята впервые попробовали себя в роли альпинистов, спустившись на веревках с высоты 18 метров. «Спуск был безопасным, дети учились работать с веревками и страховочными системами. Это нужно для постепенного усложнения маршрутов», — рассказывает Георгий Максимчик, помощник руководителя экспедиции.

Эти впечатления мотивируют ребят не останавливаться на достигнутом и продолжать исследования.

«После экспедиции на Эльбрус мне захотелось обязательно еще куда-нибудь поехать, отправиться в трекинг в горах. Нам настолько понравилось определять растения, что мы с Лейлой сейчас будем делать то же самое в нашем районе», — делится Василиса Фролова.

Биология, командная работа и сильные ноги

В полевых условиях для юных исследователей важны умение работать в коллективе, терпение, внимательность и сильные ноги. Чтобы подготовиться к поездке в горы, некоторые из детей побывали на экологической смене лагеря Дворца пионеров «Команда» в Истринском районе и в научно-образовательной экспедиции на Можайское водохранилище.

Именно эти ребята отправились на Кавказ неслучайно: они активно проявляли себя на занятиях, участвовали в олимпиадах и конкурсах по биологии и экологии. Перед экспедицией дети и их родители прошли инструктаж: на собраниях им рассказали, чем нужно заниматься в горах.

В ЦЭО Василиса Фролова и Алексей Мошенин учатся с первого класса, а Лейла Головкина занималась там еще до школы, с шести лет. Сейчас ребята переходят в восьмой класс, исследовательский интерес у них только разгорается, впереди — много планов.

«Моя мечта — поехать с воспитанниками на Камчатку. Еще хотелось бы вернуться на Эльбрус, где мы можем провести больше исследований. Было бы здорово съездить и на Белое море, там очень интересная северная природа», — делится планами Оксана Щепилова.

