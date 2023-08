Квест «Экономика Москвы» пройдет в рамках Московского урбанистического форума

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице 14 августа начнется многодневный городской квест «Экономика Москвы». Он пройдет в рамках Московского урбанистического форума. Присоединиться к нему смогут все желающие после регистрации на сайте «Город заданий». Об этом сообщила Мария Багреева, Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города.

По ее словам, квест продлится до 10 сентября. Участникам предстоит выполнить ряд заданий на улицах, в парках, на набережных и в других знаковых местах города, а также ответить на вопросы об экономике Москвы. Отдельный блок задач будет посвящен зеленым облигациям столицы для населения, которые были успешно размещены летом этого года. Средства, полученные от продажи выпуска, направят на закупку более 50 электробусов для городского общественного транспорта. Это позволит сократить выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу.

Начиная с 14 августа каждый понедельник на сайте «Город заданий» будут публиковать задачи на неделю и большую тематическую викторину. Всего участникам квеста «Экономика Москвы» предложат 28 заданий. За успешное выполнение они не только получат баллы, которые можно будет обменять на подарки проекта «Миллион призов», но и смогут выиграть уникальную сувенирную продукцию в фирменном стиле зеленых облигаций для населения. Ее можно будет получить в любой день в павильонах Московского урбанистического форума.

Участие в квесте позволит жителям и гостям столицы лучше узнать экономику города. Выполняя конкурсные задания и отвечая на вопросы викторин, они откроют для себя интересные и необычные факты о Москве и познакомятся с экономическими достижениями последних лет.

Московский урбанистический форум проводится в 12-й раз. В этом году он проходит на крупнейших площадках столицы: в парке «Зарядье», олимпийском комплексе «Лужники», Центральном выставочном зале «Манеж» и Гостином Дворе. Гости также смогут послушать лекции об искусстве, моде и различных городских проектах, посмотреть кинофильмы и выступления артистов, принять участие в танцевальных мастер-классах и спортивных соревнованиях.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

