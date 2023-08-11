Исследователи ВШЭ определили более 50 ключевых тем в сфере цифровых технологий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Эксперты НИУ ВШЭ с помощью системы анализа больших данных iFORA назвали приоритеты исследований и разработок в сфере цифровых технологий в России и мире. В их числе — Big Data, чат-боты, беспилотники, биометрия и др. Результаты представлены на экспертной сессии проекта «Картирование российского ландшафта исследований и разработок в сфере цифровых технологий: тематики, организации, специалисты и компетенции».

В условиях санкций и корпоративного бойкота зарубежных поставщиков программного обеспечения и информационных технологий возросла роль российских разработчиков, имеющих компетенции для создания отечественных цифровых решений.

Для того чтобы определить приоритетные области для финансирования таких решений, НИУ ВШЭ в рамках программы «Приоритет-2030» выполняет картирование ландшафта исследований и разработок в сфере цифровых технологий, отмечает Тамара Зинина, эксперт проекта «Картирование российского ландшафта исследований и разработок в сфере цифровых технологий: тематики, организации, специалисты и компетенции».

Сейчас завершен значимый этап исследования: по итогам групповых дискуссий с участием 20 экспертов ИСИЭЗ, ФКН, МИЭМ, Центра языка и мозга, Института образования, Школы лингвистики и Управления цифровизации образования определено более 50 ключевых тематик для создаваемых цифровых решений. В их число вошли: технологии обработки больших данных, голосовые помощники, спутниковая связь, системы аутентификации и облачные технологии.

Эксперты выделили также топ-5 технологических трендов (растущих направлений), среди которых компьютерное зрение, кибербезопасность, беспилотный транспорт, блокчейн, обработка естественного языка.

В дальнейшем указанные тематики станут основой для формирования профилей приоритетных технологических областей, которые будут включать характеристики рыночного потенциала и уровень компетенций НИУ ВШЭ в сфере цифровых технологий.