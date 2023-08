Заявки на участие в конкурсе «Лучший промышленный дизайн России» подали 16 компаний из ОЭЗ «Технополис Москва»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На соискание премии «Лучший промышленный дизайн России» от особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» свои продукты заявили 16 компаний. Некоторые из них представили сразу несколько разработок. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Премия направлена на популяризацию промышленного дизайна среди производственных предприятий России, а также на привлечение внимания к отечественной визуальной культуре и поддержку достижений в этой области. На соискание премии заявки подало 16 предприятий из ОЭЗ “Технополис Москва”. Они представили свою продукцию для участия сразу в четырех категориях, таких как “Электронное устройство”, “Хай-тек”, “Городской дизайн”, “Обувь”», — рассказал Владислав Овчинский.

Так, продуктом компании «Арттех», заявленным на премию, стал гоночный автомобиль ArtTechEvolution. При его изготовлении использовались лучшие композитные материалы, а при разработке — современные программы компьютерного моделирования.

«Премия представлена тремя номинациями — это “Дизайн-продукт”, “Дизайн-прототип” и “Приз зрительских симпатий”. В первой необходимо продемонстрировать готовое оригинальное изделие, а в номинации “Дизайн-прототип” достаточно опытного образца. Спектр категорий для продуктов-участников весьма широкий и включает в себя хай-тек, электронные устройства, транспортные средства, городской дизайн, а также ряд других», — рассказал об условиях проведения премии генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Некоторые авторские коллективы из особой экономической зоны столицы выдвинули на конкурс сразу несколько изделий. Например, компания-резидент «Электроинвест», базирующаяся на площадке «Алабушево», представила сразу три своих продукта в категории «Электронное устройство». Аппарат для вибротерапии «ЭлИн-Мед» нужен для восстановления при ортопедических, неврологических и врожденных аномалиях организма человека. А два других, источники вторичного электропитания СПН и СПНИ, предназначены для использования в составе радиоэлектронной и иной аппаратуры и служат для преобразования напряжения сети.

«На премию мы представили оптический электронный измеритель трансформатора тока. Его дизайн во многом продиктован целями, для которых он создавался, и условиями эксплуатации. Нам важна надежность и функциональность изделия, а также безопасность персонала при использовании нашей продукции. Дизайн устройства и отдельных его элементов подчинен достижению этих целей», — уточнил генеральный директор компании «Профотек» Олег Рудаков.

Премия учреждена Правительством города Москвы. Конкурс проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли и Министерства культуры Российской Федерации. Участие принимают авторы и авторские коллективы, а также юридические лица, зарегистрированные на территории России. Специалисты оценят мебель и предметы интерьера, электрические устройства, транспортные средства, объекты городского дизайна, бытовую химию, упаковку продуктов питания, дизайн в стиле хай-тек и обувь в номинациях «Дизайн-продукт» и «Дизайн-прототип». Победителя в номинации «Приз зрительских симпатий» определит народное голосование, которое продлится до 13 августа 2023 года включительно. Форма для участия в этом голосовании доступна на портале. Победители смогут разместить на своей продукции специальный знак лауреата. Церемония награждения пройдет в столице в конце августа.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

Сергей Собянин, Денис Мантуров и Ольга Любимова подписали Меморандум о развитии промышленного дизайна в Москве

