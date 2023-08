Заглянуть в метролабиринт и сыграть в мини-гольф: ВДНХ приглашает на День строителя

Source: MIL-OSI Russian Language News

О том, как в городе возводят новые здания и сооружения, строят дороги и станции метро, благоустраивают парки, можно будет узнать на ВДНХ 12 августа. Для посетителей подготовили увлекательную программу в честь Дня строителя. Гостей ждут пять тематических зон с играми, квестами, мастер-классами и арт-объектами с информацией о разных видах городского строительства. Все мероприятия бесплатны. Площадки праздника будут работать возле летнего кинотеатра-лектория с 12:00 до 21:00.

В зоне, посвященной строительству спортивных объектов, пройдут турниры по баскетболу, настольному футболу, мини-гольфу и баланс-бордингу. Здесь же все желающие смогут принять участие в творческих мастер-классах. В компании аниматоров гости ВДНХ будут учиться росписи фрисби, касок и мячей. Кроме того, в течение дня будут проходить мастер-классы по футбольному фристайлу.

В зоне метро посетители смогут узнать о строительстве новых станций. Главным элементом этого участка станет метролабиринт. Это классический лабиринт в виде современной карты Московского метрополитена. По карте надо будет провести специальный шарик. Игроки смогут посоревноваться друг с другом в скорости и ловкости, преодолевая препятствия. Победители получат памятные призы.

Еще одна площадка будет посвящена строительству нового жилья в различных районах Москвы. Здесь гостям предложат сыграть в игру: стреляя из большой рогатки по макетам аварийных зданий, можно будет расчистить площадки для нового строительства, а играя в дженгу, построить новые дома.

По соседству в игровой форме можно будет узнать о редевелопменте промзон. Здесь устроят большую площадку для конструктора. Взрослые и дети смогут создать макет нового фантазийного микрорайона Москвы с домами, поликлиникой, магазинами, детской площадкой, школой и другими интересными объектами. Ведущий и аниматор будут направлять участников и помогать им.

На площадке «Московские дороги» расскажут о строительстве столичных магистралей, в том числе ЦКАД, а также о реконструкции развязок на МКАД, Московском скоростном диаметре, Северо-Западной хорде и других трассах.

А потанцевать, стать музыкантом велооркестра и просто совершить виртуальную прогулку по парку «Зарядье», Тюфелевой роще и ВДНХ можно будет в тематической зоне «Столичные парки».

День строителя отмечают в России во второе воскресенье августа. Праздник существует уже 67 лет не только для профессионалов, но и для всех, кто интересуется этой сферой.

