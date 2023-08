Дом на 465 квартир построят по программе реновации в районе Метрогородок

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Согласован проект строительства жилого дома по программе реновации в районе Метрогородок на востоке столицы. Новостройка расположится по адресу: Открытое шоссе, земельный участок № 26. Об этом сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.

Дом будет состоять из трех корпусов, которые объединит подземная одноуровневая парковка. Всего в новостройке предусмотрено 465 квартир: 138 однокомнатных, 208 двухкомнатных, 116 трехкомнатных и три четырехкомнатные. Часть из них адаптируют для жителей с ограниченными возможностями здоровья.

Преимуществом новостройки станет улучшенная отделка. В квартирах установят розетки, выключатели, осветительные приборы, межкомнатные двери, кухонные мойки и плиты, а также сантехнику.

Анна Яковлева, председатель Москомэкспертизы, добавила, что прилегающую к зданию территорию благоустроят.

«Около дома появятся проезды и тротуары, игровые площадки и места для отдыха, наружное освещение. Помимо этого, запланирована установка малых архитектурных форм, разбивка газонов и высадка зеленых насаждений», — рассказала Анна Яковлева.

Москва является одним из регионов — лидеров по темпам и объемам строительства. Только за последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилья в столице вырос в два раза — с трех миллионов квадратных метров до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. По итогам прошлого года было возведено около 6,9 миллиона квадратных метров жилья.

Программа реновации утверждена Мэром Москвы 1 августа 2017 года. В нее вошло 5175 домов — более 350 тысяч квартир, в которых живет почти миллион москвичей.

Более 2,7 тысячи человек получили квартиры по программе реновации в ВАО с начала года

