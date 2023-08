Дайджест #ГУУговорит: нефть и кофе, чай и газ

Source: MIL-OSI Russian Language News

В уже привычную общемировую повестку новостей с противостоянием Европы и США с Россией и Китаем на минувшей неделе неожиданно ворвалась одна из беднейших стран планеты – Нигер. Эксперты ГУУ уже начали обсуждать эту тему и наверняка продолжат на следующей неделе. В остальном темы дайджеста #ГУУговорит ближе к нашим реалиям: курсы валют, цены на энергоносители, продукты и услуги.

— Советник при ректорате ГУУ, кандидат исторических наук Сергей Чуев комментирует назревающий военный конфликт в Нигере. «Итог возможного вооруженного противостояния может быть плачевным для самой Франции. Нужно напомнить, что в 1958 году подобная попытка преодолеть вооруженное восстание в Алжире закончилась падением Четвертой республики. И французы этот урок не должны забывать. Если военная операция и случится, то она будет короткой и вряд ли в пользу европейских государств», — считает Сергей Чуев.

— Проректор ГУУ Павел Павловский дал развёрнутое интервью журналу «Стратегия» на тему курса «Обучение служением», который с 1 сентября станет частью образовательных программ пилотных российских вузов. «Думаю, что на первом этапе социальные заказчики адаптируются к специфике не сразу. Сначала будет сложно разделять волонтёрство и профессиональное участие студентов. Но постепенно многие поймут, что, например, студент 3 курса, на самом деле, часто уже прошёл в своем становлении как минимум начальную ступень, у него сформирован профиль узкопрофессиональных компетенций, и его целесообразно использовать именно как работника по назначению», – считает проректор ГУУ.

— Заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов рассказывает о конкуренции США и Китая на мировом рынке. «Вместе с тем, Китай остаётся крупнейшим торговым партнёром США, поскольку Китаю принадлежит безусловное лидерство в глобальных цепочках поставок многих потребительских товаров, включая электронику и автомобили», – напоминает экономист. И добавляет, что на США приходится более одной трети прямых иностранных инвестиций в экономику Китая.

Продолжая тему конфронтации США и Китая Евгений Смирнов отмечает, что их отношения переходят на стадию технологической войны. В марте 2023 года США ввели новые меры контроля экспорта новейшего оборудования для производства полупроводников. В ответ Китай начал блокировать участие американских компаний, работающих в секторе полупроводников, в слияниях на китайском рынке, а также ввёл ограничения на экспорт некоторых редкоземельных металлов.

Также Евгений Смирнов оценивает динамику цен на нефть. Он считает, что благодаря жёсткой политике ОПЕК+ в 2024 году мировой спрос на нефть продолжит расти быстрее, чем предложение, по мере того как глобальный экономический рост будет выше уровня 2023 года, а инфляция, видимо, стабилизируется.

Вслед за нефтью Евгений Смирнов рассуждает о состоянии газового рынка Европы. По завершению отопительного сезона в 2023 году заполненность европейских хранилищ газа превышала среднегодовые показатели за последние пять лет за счёт жёсткой экономии и тёплой зимы. Тем не менее баланс спроса и предложения в ближайшие годы будет оставаться неустойчивым, полагает эксперт.

Кроме того, Евгений Смирнов отмечает риск формирования дефляционной спирали в экономике Китая. В июне 2023 года были зарегистрированы самые высокие за последние годы темпы дефляции. Компании сокращают капиталовложения, безработица растёт, и эти факторы тормозят экономический рост. Эксперт считает, что предпринимаемое Китаем снижение ставок оказалось недостаточным, для экономики необходимы дополнительные и при этом довольно жёсткие и агрессивные меры фискального стимулирования.

Вдобавок ко всему Евгений Смирнов спрогнозировал восстановление ВВП России в диапазоне 1-1,5 процентов в 2024 году. Правда, этот темп будет ниже среднего уровня 2010-х, однако это уже неплохо в условиях санкций.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева рассказала об изменениях в структуре экспорта России. «Арабские страны, не всегда имея возможность сельскохозяйственного производства, в ориентации на здоровый образ жизни, а также имея развитую сеть отельно-ресторанного и туристического бизнеса, все чаще обращают внимание на экологически чистую продовольственную продукцию и сырье органического характера из России. Перенаселённые страны Юго-Восточной Азии также проявляют к данной продукции интерес», – сообщает эксперт.

Ещё Наталья Казанцева рассказывает о развитии внутреннего туризма. В 2023 году лидером по путешествиям вполне ожидаемо стал Дальневосточный федеральный округ, в частности, Приморский край в нём. «Прежде всего, это связано с развитием авиационного хаба на Дальнем Востоке. Именно авиационное сообщение позволит увеличить туристические и деловые поездки, которые возрастут с переориентацией бизнеса на восток и увеличением деловой активности с Китаем», – поясняет экономист.

Также Наталья Казанцева предупреждает о подорожании тонизирующих напитков и замене привычных марок чая и кофе. Это происходит в связи с климатическими изменениями, политическими и экономическими кризисами. «Теперь России придётся находить новых поставщиков, скорее, это будут контракты напрямую со странами производителями, что, возможно, уже было сделано на саммите Россия-Африка», – сообщает Наталья Казанцева.

— Заместитель начальника отдела по реализации международных проектов Управления международного сотрудничества ГУУ Александр Рудой оценил возможные варианты развития кризиса в Республике Нигер. «Ситуация в регионе обостряется. Но сейчас сложно говорить о какой-то полномасштабной военной операции против Нигера. Скорее будет предпринят максимум дипломатических усилий, вероятны небольшие боестолкновения в приграничных районах, точечные ракетные и авиаудары по важным военным объектам», — считает эксперт.

В другом издании Александр Рудой продолжает нигерийскую тему и считает, что складывающаяся ситуация может повлиять на баланс сил в Центральной Африке, снизив там влияние Франции.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков оценил последствия ухода европейских компаний из России. «Значительные потери понесли концерны Renault и Volvo, потеряв российский рынок и российское производство. Банковский бизнес Societe Generale потерял активы Росбанка. Немецкий химический производитель BASF списал миллиарды долларов из-за ухода из России. Также в лидерах по потерям пищевая и алкогольная промышленность», – отметил Максим Чирков.

Также Максим Чирков рассуждает о курсе валют. Эксперт считает, что курс доллара не сможет достичь психологической отметки в 100 рублей, его ждет постепенное падение до 70.

— Профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Галина Сорокина обсуждает неоднозначность параллельного импорта. Она считает, что параллельный импорт позволяет восполнить нехватку уже привычных россиянам брендов, но, в том числе, может увеличить инфляцию.

Кроме того, Галина Сорокина объясняет рост цен на такси. Среди причин повышение цен на автомобили и стоимости эксплуатации иномарок, а также изменение спроса на личный транспорт – многие, кто собирался купить автомобиль, по выше озвученным причинам отказываются это делать, предпочитая такси.

Также Галина Сорокина в эфире Радио России прокомментировала внесение в Госдуму Законопроекта о сокращении рабочего дня во время жары. Она назвала этот шаг популистским, так как норма по сокращению рабочего времени во время жары уже существует в Трудовом кодексе и других нормативных актах.

— Доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов ГУУ Николай Кузнецов рассказал об особенностях финансового поведения россиян. Опрос ВЦИОМ показал, что 30% наших соотечественников считают текущее время подходящим для совершения крупных покупок. Однако 61% опрошенных предпочитает копить, а не тратить. Эксперт обращает внимание не на конкретные числа, а на общие тенденции: доля желающих тратить растёт, а доля желающих копить уменьшается.

Ещё Николай Кузнецов рассуждает о возможности полного отказа от наличных денег в России и переходу на безнал и анонсированный недавно цифровой рубль. Это практически невозможно в ближайшие годы. «Самое существенное и оно же самое реалистичное опасение — это попадание в тотальную зависимость от качества и стабильности работы инфраструктуры. Увы, но пресловутая цифровая экономика не работает при полностью отключенном электричестве», – заключил экономист.

— Доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ Вадим Жуков прогнозирует рост цен на туристические поездки из Китая в Россию. «Дешёвых чартерных рейсов сейчас нет, подорожали все составляющие поездки. В 2023 году цена туристической путёвки в Россию повысится как минимум в два раза по сравнению с предыдущим периодом реализации безвизовых поездок», – утверждает эксперт.

А канал ГУУ в «Дзен» выше всего этого. Он рассуждает на тему глобального потепления вместе с Галиной Сорокиной, витает в облаках вместе с дронами в своём первом видеоролике, практически уходит в космос вместе с российской межпланетной станцией «Луна-25».

Пока аппарат летит к своей цели мы с вами можем преспокойно отдыхать на выходных. Приступаем!

