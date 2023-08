Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

24 и 25 августа на площадке концертного зала «Зарядье» пройдет деловая программа Московского урбанистического форума. Ее тема — «Москва-2030. Город, устремленный в будущее».

На мероприятия приглашают всех, кому интересны темы развития мегаполиса, начиная от адаптации к климатическим изменениям и заканчивая бизнес-средой города будущего и цифровой трансформацией. В программе примут участие более семи тысяч человек, среди которых профессионалы и эксперты сферы городского развития. В этом году запланирована онлайн-трансляция всех сессий без исключения.

Основной упор будет сделан на эффекты мегапроектов столицы, которые закладывают основу для ее устойчивого развития. Участники сессий — предприниматели, архитекторы, девелоперы, представители органов власти и другие жители столицы — обсудят тренды в урбанистике, поговорят о том, почему города остаются конкурентоспособными, обменяются идеями, как сделать их еще более комфортными.

По традиции разработчики деловой программы опубликовали манифест, в котором отмечают важность сотрудничества и коммуникации для поиска инновационных решений: «Мы верим, что только вместе мы можем формировать устойчивое и справедливое будущее для всех и каждого. Основа Московского урбанистического форума в 2023 году — профессиональная экспертиза, оптимизм и решительность».

Московский урбанистический форум в этом году станет самым масштабным в своей истории. Он проходит до 10 сентября сразу на четырех крупнейших площадках: в парке «Зарядье», олимпийском комплексе «Лужники», Центральном выставочном зале «Манеж» и Гостином Дворе. Гости могут послушать лекции об искусстве, моде и разнообразных городских проектах, посмотреть кино и выступления артистов, принять участие в танцевальных мастер-классах и спортивных соревнованиях.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI