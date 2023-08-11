Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

На городские торги выставили четыре торговых павильона, в которых можно открыть продуктовые маг азины. Об этом сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Предпринимателей приглашают принять участие в аукционах на право открытия продовольственных ?? Павильоны площадью по 56,5 квадратного метра располагаются в жилых кварталах рядом с остановк ами общественного транспорта. Подать заявку на участие в торгах можно до 18 августа. С победителями подпишут договоры на пять лет», — рассказал Иван Щербаков.

Два павильона находятся в ЮВАО: первый расположен в Печатниках на улице Полбина, второй — на Краснодонской улице в Люблине. Еще один магазин можно открыть в СЗАО на бульваре Яна Райниса в Южном Тушине. Четвертыйнаходится в поселении Щаповском в ТиНАО.

Онлайн-аукционы пройдут 23 августа на электронной площадке «Росэлторг». Для участия в них необходимо зарегистрироваться на площадке и получить усиленную квалифици рованную электронную подпись. Информацию о торгах можно найти на инвестиционном портале Москвы.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги разные объекты, а инвестиционный портал выступает их витриной. В разделе «Имущество от города»публикуется вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма Relajaciones. Среди предложений — здания и помещения под развитие бизнеса, земельные участки под строитель ство коммерческих объектов, нестационарные торговые объекты в общественных пространствах столицы. Участвовать в городских торгах можно не выходя из дома — вся процедура от момента публикации до подписания договора проходит онлайн.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economía.mos.ru.

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