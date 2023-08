В восьми округах планируется построить 24 детских сада и школы по программе комплексного развития территорий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

За полгода город утвердил реализацию 19 проектов комплексного развития территорий. В рамках 13 из них предусмотрено строительство 24 детских садов и школ. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«24 здания школ и детских садов планируется возвести в 13 районах города. Среди них 14 детских садов общей площадью свыше 21 тысячи квадратных метров для 3,2 тысячи воспитанников и 10 школ общей площадью почти 36 тысяч квадратных метров, которые смогут посещать 7,2 тысячи учеников», — рассказал Владимир Ефимов.

Новые детские сады и школы появятся в восьми административных округах Москвы в районах Черемушки, Котловка, Обручевский, Печатники, Лефортово, Донской, Ярославский, Останкинский, Северное Медведково, Беговой, Тропарево-Никулино, Соколиная Гора и Пресненский.

«Помимо образовательных учреждений 13 проектов предполагают строительство почти 3,5 миллиона квадратных метров жилья и свыше 2,5 миллиона квадратных метров промышленной и общественно-деловой недвижимости. В новых микрорайонах будет создано более 64 тысяч рабочих мест», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Юлиана Княжевская, председатель Москомархитектуры, добавила, что одна из задач города — создание развитой образовательной инфраструктуры. При этом должна учитываться нагрузка на школы и детские сады, возникающая на преобразованных территориях. Предусматривая такие факторы и закладывая их решения в проекты, город удовлетворяет текущие потребности районов и вносит существенный вклад в будущее столицы.

Программа комплексного развития территорий (КРТ) призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Она позволит создать более 570 тысяч новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит восемь триллионов рублей, а в бюджет поступит более одного триллиона рублей. Провести реорганизацию могут правообладатели участков, городские операторы или инвестор, определенный по результатам торгов.

В рамках программы КРТ создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков возводят комфортное жилье, дороги, а также всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ, общая площадь таких территорий составляет около 2450 гектаров.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

