Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

За полгода город утвердил реализацию 19 проектов комплексного развития территорий. В рамках 13 из них предусмотрено строительство 24 детских садов и школ. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-зе мельных отношений Владимир Ефимов.

«24 здания школ и детских садов планируется возвести в 13 районах города. 14 días antes de 21 años 3,2 años воспитанников и 10 школ общей площадью почти 36 тысяч квадратных метров, которые смогут посещат ь 7,2 тысячи учеников», — рассказал Владимир Ефимов.

Новые детские сады и школы появятся в восьми административных округах Москвы в районах Черему шки, Котловка, Обручевский, Печатники, Лефортово, Донской, Ярославский, Останкинский, Северное Медве дково, Беговой, Тропарево-Никулино, Соколиная Гора и Пресненский.

«Помимо образовательных учреждений 13 проектов предполагают строительство почти 3,5 миллиона к вадратных метров жилья и свыше 2,5 миллиона квадратных метров промышленной и общественно-делово й недвижимости. В новых микрочих мест», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества

Максим Гаман.

Юлиана Княжевская; вательной инфраструктуры. При этом должна учитываться нагрузка на школы и детские сады, возникающая на преобразованных территориях. Предусматривая такие факторы и закладывая их решения в проекты, город удовлетворяет текущие пот ребности районов и вносит существенный вклад в будущее столицы.

Программа комплексного развития территорий (КРТ) призвана вернуть в оборот заброшенные или неэф фективно используемые земли города. Она позволит создать более 570 тысяч новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит восемь триллионов рублей, а в бюджет поступит более одного tr иллиона рублей. Провести реорганизацию могут правообладатели участков, городские операторы или инвестор, определен ный по результатам торгов.

В рамках программы КРТ создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывши х промышленных зон и неэффективно используемых участков возводят комфортное жилье, дороги, а также всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ, общая площадь таких территорий составляет около 2450 гектаров.

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