Более 14 тысяч человек участвуют в ЗОЖ-марафоне «100 дней здоровья 2.0»

Во втором бесплатном марафоне здорового образа жизни (ЗОЖ) «100 дней здоровья 2.0» в рамках проекта «Здоровая Москва» приняли участие свыше 14 тысяч человек. Этим летом ЗОЖ-марафон побил собственный рекорд прошлого года: в 2023-м в нем участвуют в 2,5 раза больше москвичей. Прямые эфиры с московскими врачами собрали 25 тысяч просмотров, аудиоподкасты, видео по психологии и полезным привычкам стали самыми популярными форматами. Среди амбассадоров марафона — известные шеф-повара, представители шоу-бизнеса и спортсмены.

«ЗОЖ-марафон стартовал 1 июня и продлится до конца лета. Желающие могут присоединиться к проекту в любое время, чтобы научиться заботиться о себе: своей физической форме, питании, настроении в компании единомышленников под контролем лучших московских врачей и экспертов. Более 14 тысяч москвичей каждый день выполняют задания, следят за своим рационом, ставят спортивные рекорды, делятся фотографиями своих достижений, участвуют в конкурсах и челленджах. Прямые эфиры с экспертами и амбассадорами проекта, аудиоподкасты и видеоролики о психологии и полезных привычках посмотрели более 55 тысяч раз, а количество участников вызова “100 дней здоровья 2.0” в приложении “Шаги ВКонтакте” составило почти 650 тысяч. Стать марафонцем еще не поздно, для этого нужно лишь зарегистрироваться на сайте проекта и выполнять задания в личном кабинете», — рассказали в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

В течение 14 недель участники марафона каждый день получают новую информацию от врачей и экспертов о здоровом питании, ежедневной физической активности и психологическом здоровье. Они ежедневно делают зарядку под руководством спортивных врачей и танцуют вместе с профессиональными хореографами, смотрят вебинары и мастер-классы специалистов в области ЗОЖ, задают вопросы столичным врачам и амбассадорам марафона в прямом эфире, общаются в социальных сетях. Каждому участнику доступен чат с куратором и интерфейс обратной связи, через который он может задать вопрос эксперту и оперативно получить ответ.

Организаторами выступают комплекс социального развития Москвы, столичный Департамент здравоохранения, центры госуслуг «Мои документы» и научно-исследовательские институты организации здравоохранения и медицинского менеджмента городского Департамента здравоохранения.

Проект «Здоровая Москва» о ЗОЖ проводится в столице с 2019 года. На протяжении всего лета у горожан есть возможность проверить свое здоровье бесплатно в максимально комфортных условиях всего за час в павильонах «Здоровая Москва». Кроме того, на тренировках проекта «Спортивные выходные» можно позаниматься в парках с профессиональными тренерами.

Проект «Здоровая Москва» соответствует целям и задачам национального проекта «Здравоохранение» и направлен на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи жителям Москвы.

