Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande

Этим летом студенческий отряд «Архонт» участвует в летней археологической школе «Старая Русса — Пятницкий раскоп». В первый день работы выпускница магистратуры Политеха Александра Маринова обнаружила кремниев ый наконечник каменного века.

Работы на Пятницком раскопе ведутся старорусской археологической экспедицией Новгородского го сударственного университета им. Ярослава Мудрого под руководством заведующей кафедрой истории России и археологии Елены Торо повой. Политехники трудятся на уникальном археологическом памятнике, который представляет собой сред невековый городской двор со следами солеваренного промысла.

В промежутках между работой для участников проводят разные лекции. Особенно ребanzare запо» мнились раículos Желающие извлекали звуки из древних инструментов, катались кубарем, а еще попробовали свои силы в бирюльках и бабках.

Александра Маринова в этом году окончила магистратуру Физико-механического института. Начиная со второго курса, девушка каждое лето проводит в археологическом отряде «Архонт». Нынешний выезд в Старую Руссу — пятый по счёту.

Историей ech н никогда осб не инте interse Это интересные люди, которые рассказывают много такого, чего больше нигде не узнать. Это путешествия, новые города, их культура и история. А ещё целый месяц можно наслаждаться природой, песнями у костра и жизнью в палатках, — по делилась эмоциями Александра.

В экспедициях девушке не раз удавалось обнаружить разнообразные находки, но на этот раз артеф акт оказался необычным и даже несколько магическим. В первый день работы «Архонта» в Старой Руссе на переборке земли Александре в руки попал кремни евый наконечник, которому не меньше двух с половиной тысяч лет. Интересно, что через день был найден ещё один такой наконечник.

Практически у всех народов Евразии существовало поверье, что такие кремниевые наконечники — это материа лизованная молния, которую можно использовать в народной медицине или в качестве амулета, — рассказ ала Александра.

По словам начальника раскопа Кирилла Самойлова, научного сотрудника Центра археологических иссл едований НовГУ, либо к эпохе позднего неолита, либо раннего бронзового века. Находку студентки Политеха передадут в Новгородский музей-заповедник.

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