Банковское регулирование: новации II квартала 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Одним из значимых изменений стало внедрение риск-чувствительного стимулирующего регулирования, которое должно облегчить кредитование проектов технологического суверенитета и структурной адаптации. Также Банк России усилил требования к источникам капитала банков, что повысит их стрессоустойчивость.

Приняты законы, благодаря которым заемщики получат честную оценку стоимости кредитов со всеми дополнительными услугами; у людей будет больше времени, чтобы отказаться от навязанных услуг; можно будет бесплатно переводить до 30 млн рублей между своими счетами в разных банках.

В фокусе внимания Банка России остаются повышение устойчивости банков и сохранение потенциала кредитования. В III квартале предполагается завершить работу над регулированием, направленным на ограничение валютного и рыночного рисков. До конца года также будут донастроены требования к планам восстановления финансовой устойчивости, откалибрована оценка кредитного риска по потребительским кредитам с учетом рыночной практики и статистики. Планируется также опубликовать концепцию нового норматива ликвидности.

Подробнее читайте в «Обзоре банковского регулирования».