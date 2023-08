Банковское регулирование: новации II квартала 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Одним из значимых изменений стало внедрение риск-чувствительного стимулирующего регулирования, которое должно облегчить кредитование проектов технологического суверенитета и структурной адаптации. Также Банк России усилил требования к источникам капитала банков, что повысит их стрессоустойчивость.

Приняты законы, благодаря которым заемщики получат честную оценку стоимости кредитов со всеми дополнительными услугами; у людей будет больше времени, чтобы отказаться от навязанных услуг; можно будет бесплатно переводить до 30 млн рублей между своими счетами в разных банках. В фокусе внимания Банка России остаются повышение устойчивости банков и сохранение потенциала кредитования. В III квартале предполагается завершить работу над регулированием, направленным на ограничение валютного и рыночного рисков. До конца года также будут донастроены требования к планам восстановления финансовой устойчивости, откалибрована оценка кредитного риска по потребительским кредитам с учетом рыночной практики и статистики. Планируется также опубликовать концепцию нового норматива ликвидности. Подробнее читайте в «Обзоре банковского регулирования».

