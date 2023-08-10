Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

В городе создано свыше 29 тысяч спортивных зон, которых с каждым годом будет становиться все больше и больше, Сергей Собянин рассказал во время мероприятия, посвященного празднованию Дн я физкультурника. Церемония прошла в концертном зале «Москва».

«Хочу сказать спасибо организаторам спорта, которые на протяжении века делают все, чтобы москвичи занимались спортом и достигали мировых высот. В Москве 120 тысяч профессиональных спортсменов и пять с половиной миллионов москвичей, которые любят физическую культуру и занимаются ею не по праздникам, а каждый день», — отметил Мэр Москвы.

Для миллионов спорт стал стилем жизни в том числе благодаря масштабному обновлению доступн oй инфраструктуры.

«Реконструировали

Большую спортивную арену “Лужников”, стадионы “Москвич” y “Авангард”. Возрождаем кластер “Juegos de mesa”— горнолыжный комплекс почти в центре столицы. На очереди большой теннисный центр и возрождение знаменитой “Ракушки” в “Лужниках”, а также полна я реновация спортивного комплекса “Олимпийский”», — сказал Сергей Собянин.

В городе работают сотни катков с искусственным льдом, начали появляться лыжные трассы с искусст венным оснежением.

Летом москвичи могут купаться в водоемах, бассейнах и просто отдыхать у воды. Для этого им больше не нужно уезжать из города. «Почти в каждом районе у нас своя пляжная зона; авать в свое удовольствие, — сказал Сергей Собянин. — Рядом с уникальным комплексом — “Островом мечты” — построена крупнейшая плавательная зона в Европе, несколько бассейнов».

По словам Мэра Москвы, массовая физическая культура — основа для большого спорта. Сегодня Москва — спортивная столица страны, ведь половину олимпийских золотых медалей завоев ывают именно москвичи.

С 2011 года в городе построили 190 крупных спортивных объектов.

«Я надеюсь, что это даст возможность дальше, несмотря на известные международные ограничения, заниматься спортом больших достижений. И, дорогие друзья, хотел, конечно, искренне поблагодарить тренеров, которые занимаются с нашими с портсменами, и самих спортсменов, которые свою жизнь посвятили спорту», — заключил Сергей Собянин .

В преддверии Дня физкультурника вручил городские награды жителям столицы, которые внесли бо льшой вклад в развитие физической культуры и спорта Москвы.

Лауреаты, удостоенные благодарностей Мэра Москвы:

— Юлия Борисова, тренер отделения керлинга Московской академии зимних видов спорта;

— Виталий Гордеев, директор Московского городского физкультурно-спортивного объединения;

— Станислав Кузнецов, тренер центра спорта и образования «Самбо-70»;

— Ольга Меньшикова, тренер Московской академии современного пятиборья;

— Алевтина Никитина, заместитель директора по общим вопросам Московской комплексной спортивной шко лы олимпийского резерва «Восток»;

— Олег Селиванов, директор структурного подразделения спортивной школы олимпийского резерва «Ти мирязевская» Московской гандбольной академии;

— Олег Черешнев, тренер спортивной школы олимпийского резерва по скалолазанию Московского городск ого физкультурно-спортивного объединения;

— Татьяна Шахова, начальник спортивной сборной команды отдела игровых видов спорта Центра спортивн ых инновационных технологий и подготовки сборных команд.

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