Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

Параметры отбора заявок. Дата проведения отбора заявок 11 de agosto de 2023. Уникальный идентификатор отбора заявок 22023298. Валюта депозита рубли. Вид средствсредства единого казначейского счёта. Максимальный размер средств, размещаемых на банковские депозиты, млн. денежных единиц 50 000. Срок размещения, в днях 7. Дата внесения средств 14 de agosto de 2023. Дата возврата средств 21 de agosto de 2023. Процентная ставка размещения средств (фиксированная или плавающая) FIJADO Минимальная фиксированная процентная ставка размещения средств, % годовых8,12. Базовая плавающая процентная ставка размещения средств-Минимальный спред, % годовых-Условия заключения договора банковского депозита (срочный, пополняемый или особый)Срочный. Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки, млн. денежных единиц 1 000. Максимальное количество заявок от одной кредитной организации, шт.5 Форма отбора заявок (открытая или закрытая)Открытая. Расписание отбора заявок (по московскому времени)Место проведения отбора заявок ПАО Московская Биржа Precio de venta:desde las 14:00 hasta las 14:20. Заявки в предварительном режиме:desde las 14:00 hasta las 14:10. Заявки в режиме конкуренции:desde las 14:10 hasta las 14:20. Формирование сводного реестра заявок:desde las 14:20 hasta las 14:30. Установление процентной ставки отсечения и (или) признание отбора заявок несостоявшимся:desde las 14:20 hasta las 14:45. Направление кредитным организациям оферты на заключение договора банковского депозита:desde las 14:45 hasta las 16:00. Получение от кредитных организаций акцепта оферты на заключение договора банковского депозита:desde las 14:45 hasta las 16:00. Время перечисления депозитаВ соответствии с требованиями п. 63 y п. 64 Приказа Федерального казначейства от 27.04.2023 g. № 10.

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