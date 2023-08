Фехтование, капоэйра, флорбол: в парках пройдет День физкультурника

Source: MIL-OSI Russian Language News

Парки, подведомственные столичному Департаменту культуры, подготовили мероприятия ко Дню физкультурника, который в этом году отпразднуют 12 августа. В 16 зонах отдыха дети и взрослые смогут поучаствовать в турнирах по мини-футболу, волейболу, дартсу, посетить урок фехтования, освоить приемы боевого искусства.

Мероприятия будут проходить под открытым небом, посетить их смогут все желающие. Если погода испортится, то расписание праздника скорректируют. Для того чтобы принять участие в отдельных спортивных событиях, потребуется предварительно зарегистрироваться.

Поиграть в волейбол и познакомиться с боевым искусством там куи

В Таганском парке праздник начнется в 11:00 на центральной площади и продлится до 16:00. Гости смогут освоить приемы самообороны вьетнамского боевого искусства там куи, разучить движения брейк-данса и бачаты. Также здесь организуют площадку для игры в дартс и фрисби. Вход на занятия свободный. Кроме того, в Таганском парке проведут турниры по настольному теннису и шахматам. На соревнования приглашаются участники старше 16 лет, которым нужно зарегистрироваться по телефону: +7 495 912-18-61.

В Воронцовском парке состоится турнир среди любителей волейбола. Он начнется в 09:00 и завершится в 15:00. В состязании примут участие мужские, женские и смешанные команды. Судить матчи будет профессиональный тренер. Одним из организаторов турнира выступает Московская дирекция по развитию массового спорта. Тем, кто желает стать участником команды, необходимо оставить заявку по телефону: +7 495 936-00-92. Звонки принимаются в будни с 09:00 до 18:00.

Парк у Джамгаровского пруда приглашает спортсменов и любителей активного образа жизни принять участие в волейбольных матчах. Соревнования начнутся в 11:30 на площадке, расположенной в центре парка за часовней. Победителям вручат грамоты и памятные призы. Необходима предварительная регистрация.

Научиться владеть шпагой и попадать дротиком в цель

Тем, кто хочет продемонстрировать свою меткость, стоит поучаствовать в турнире по дартсу, который состоится в парке «Северное Тушино». Он пройдет с 10:30 до 13:00 на большой воркаут-площадке, расположенной справа от центральной аллеи. Покидать дротики в мишень смогут дети старше шести лет и взрослые. Победителем станет тот, кто наберет самое большое количество очков по итогам пяти игр. Самым метким участникам вручат дипломы, медали и сувениры. Необходима предварительная регистрация.

На центральной площади парка «Дубки» проведут хоккейные тренировки. С 10:00 до 11:00 состоится сразу три урока. Преподаватели хоккейной школы «Авангард» научат гостей обращаться с клюшкой и покажут, как пробивать буллиты. Затем пройдут занятия по флорболу — одной из разновидностей хоккея. Игра проводится на твердом ровном полу, а вместо шайбы используется мячик. Кроме того, все желающие смогут принять участие в эстафете. На занятия необходима предварительная регистрация.

В 11:00 здесь же состоится мастер-класс по капоэйре — бразильскому национальному боевому искусству, которое сочетает в себе элементы танца и акробатики. Тренировки и состязания пройдут под бразильскую музыку. Участников научат выполнять основные движения. Также перед гостями выступят преподаватели и воспитанники школы капоэйры. Для посещения урока необходимо зарегистрироваться.

С 12:00 до 13:00 на центральной площади парка «Дубки» состоится мастер-класс по владению шпагой «Забытое искусство». Его проведут тренеры школы фехтования. Урок начнется с разминки и освоения базовых элементов, затем каждый участник примерит экипировку и поупражняется в спарринге. Также гостям парка предложат позаниматься арт-фехтованием. Это особая спортивная дисциплина, которая сочетает в себе выполнение приемов фехтования и актерское мастерство. Желающим принять участие необходимо зарегистрироваться.

В парке «Красная Пресня» состоится Кубок префекта Центрального административного округа по мини-футболу. Матчи на футбольном поле начнутся в 12:00 и завершатся в 16:00. В составе каждой команды будет четыре основных футболиста и один запасной. Стать игроком может любой желающий. Победителей наградят медалями, кубками и грамотами. Команда, занявшая первое место по итогам отборочных испытаний, пройдет в плей-офф кубка. Вход для игроков и зрителей свободный.

В парке «Ходынское поле» проведут занятия по уличному скиппингу. Сначала здесь пройдет зарядка, а потом гостям покажут оригинальные упражнения. Кроме того, тренеры расскажут о том, какие физические качества развиваются у тех, кто прыгает через скакалку. Инвентарь выдадут на месте. Гостей ждут в 13:00 на центральном променаде парка. Вход свободный.

В парке «Сокольники» обустроят спортивную площадку для выполнения нормативов ГТО. Гости всех возрастов смогут поупражняться в подъеме гирь, подтягивании на турнике, прыжках в длину и в других спортивных испытаниях на выносливость и силу. В 12:00 здесь пройдут соревнования по многоборью ГТО между командами парка «Сокольники» и фитнес-клубов Восточного административного округа. В 13:00 начнется силовое шоу, спортсменам предстоит буксировать грузовой автомобиль. В соревнованиях могут принять участие все желающие.

В День физкультурника состоятся традиционные субботние забеги на пять километров. Они пройдут в парках «Кузьминки», «Ангарские пруды», «Фили», «Северное Тушино», парке Дружбы и в музее-заповеднике «Царицыно». Забеги стартуют в 09:00, вход свободный для всех желающих. Подробную информацию можно узнать на сайтах и страницах парков в социальных сетях.

Кроме того, накануне, 11 августа, спортивные мероприятия, посвященные Дню физкультурника, пройдут в Гончаровском (с 13:00 до 15:00), Бабушкинском (с 15:00 до 17:00) и Измайловском (с 11:00 до 15:00) парках.

День физкультурника в России отмечается во вторую субботу августа. Это праздник не только профессиональных спортсменов — к нему могут присоединиться все, кто ведет здоровый образ жизни, делает зарядку, любит велопрогулки, скандинавскую ходьбу и другие виды спорта.

