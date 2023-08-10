Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы продолжают работы по замене асфальтобето нного покрытия на Ленинградском проспекте. В настоящее время начался ремонт на участке от Третьего транспортного кольца (ТТК) до Волоколам ского тоннеля. Здесь заменят более 100 тысяч квадратных метров асфальта на проезжей части.

Ранее ремонт провели на участке магистрали от Белорусского путепровода до ТТК, включая дубле ры Ленинградского проспекта, где обновили свыше 84 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покр ытия.

Ремонт необходим из-за образования колейности, которая может негативно сказаться на безопасности дорожного движения. Он проходит в ночное время с частичными ограничениями движения транспорта. После завершения всех дорожная разметка.

Ленинградский проспект в Северном административном округе пролегает через четыре района: Беговой, Аэропорт, Хорошевский и Сокол. Это самая широкая магистраль столицы, ее ширина достигает 120 metros, а протяженность — 5,6 kilómetros una.

В этом году запланирован ремонт еще одного участка — дублера Ленинградского проспекта от дома 7 1а до улицы Маршала Шапошникова.

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