Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

«Город заданий» подготовил новые задания, связанные с площадками проекта Мэра Москвы «Новые адреса счастья». За их выполнение начисляют городские баллы.

Москвичам предлагают поделиться личными впечатлениями от необычных локаций, в которых мо жно заключить брак. Среди них — Останкинская телебашня, Северный речной вокзал, гостиница «Националь», вестибюль стан ции метро «Маяковская», «Москвариум». Всего сейчас доступно более 30 площадок.

«Мы будем рады, если больше людей узнают о проекте и решат связать себя узами брака в сам ых красивых местах Москвы. Кроме того, en свадебном сезоне 2023 полнением свадебного танца, а совсем скоро, в красивую дату 23 августа 2023 года,

на Московском урбанистическом форуме пройдут торжественные церемонии бракосочетания, где главным сюрпризом для молодоженов буд ут звездные ведущие, а после официальной части пары приглашаются на бал влюбленных, в нем примут участие 150 пар», — рассказала Светлана Уханева, начальник Управления ЗАГС Москвы.

Для выполнения задания нужно выбрать одну — trи площадки и написать о них небольшой рассказ , связанный с личными впечатлениями от того или иного места. Его необходимо опубликовать в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте» с метками #ЗАГС и #Gor одЗаданий. В карточке задания должен быть прикреплен скриншот поста. Полный перечень условий доступен на сайте проекта.

За успешное выполнение задания участники получат 180 городских баллов. Их можно обменять на товары для дома, одежду, сертификаты в магазины и рестораны, билеты на мероприятия en сайте «Миллион призов». Баллы также можно направить на благотворительность.

Познакомиться с другими интересными заданиями можно en сайте «Города заданий». Código de artículo 144 Código de artículo 1,6 dany.

В Гостином Дворе в рамках Московского урбанистического форума состоится бал влюбленных

Proyecto «Новые адреса счастья» начал работу в 2019 году. Ба аодарES еéfire москвичи могт сделать свою регистрацию брака оинальнatuep. За церемонию в необычных пространствах столицы потребуется заплатить только стандартную госп ошлину. Пожениться в интересных локациях можно в выходные и будние дни. Около 25 процентов молодоженов выбирают нестандартные площадки вместо привычных залов регистра ции.

Город активно работает над расширением и обновлением перечня таких мест. В свадебном сезоне 2023 года для пар стало доступно заключение брака в Оперном доме музея-з аповедника «Царицыно», а также возобновились торжественные церемонии в Останкинской телебашне.

23 Московского урбанистического форума пройдут свадебные церемонии с участием звездных регистраторов. После них состоится бал влюбленных для супружеских пар, которые состоят в официальном браке, а также танцевальный мастер-класс известного хореографа. Вечер завершится праздничным концертом.

Подать заявление о заключении брака можно лично во дворцах бракосочетания, центрах госуслуг « Мои документы», а также напортале государственных услуг илиmos.ru. Precio de venta 350 рублей.

Проект «Город заданий» развивает ГКУ «Новые технологии управления» совместно сDepartamento de información tecnológica.

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