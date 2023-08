Творческие встречи, образовательные лекции и детская программа: как пройдут выходные на Московском урбанистическом форуме в Гостином Дворе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Гостей Московского урбанистического форума в Гостином Дворе в эти выходные ждет большая культурная и познавательная программа. Множество увлекательных занятий подготовили и для детей: юные горожане 12 и 13 августа смогут посмотреть театральные постановки, поучаствовать в интерактивных программах, квестах и мастер-классах. Вход на все мероприятия свободный.

Известные артисты

В субботу в 16:00 пройдет творческая встреча с народным артистом России Стасом Михайловым. Популярный певец, актер и продюсер ответит на вопросы горожан и исполнит свои лучшие композиции.

В воскресенье в 16:00 можно посетить лекцию «Культурный ЗОЖ». Вместе со стендап-комиком Андреем Бебуришвили и экспертами гости форума обсудят, существовали ли здоровые привычки в разных культурах и эпохах. Отыскать элементы ЗОЖ и признаки болезней героев в произведениях искусства поможет Анастасия Постригай, искусствовед с 20-летним опытом, эксперт в области антиквариата и современного искусства.

Всё о здоровье и долголетии

Несколько лекций и мастер-класс подготовил Департамент здравоохранения Москвы.

В субботу в 11:00 в зале № 4 Гостиного Двора ведущие эксперты вместе с блогерами расскажут простым языком о сложных и деликатных темах мужского и женского здоровья, порассуждают о том, что первично — красота или здоровье, а также дадут полезные и обоснованные с точки зрения медицины советы.

Воскресные лекции будут посвящены медицине долголетия и правильному старению. Слушатели узнают, что такое липиды и какую роль они играют в работе мозга, а также что можно изменить в привычках, чтобы жить дольше. Кроме того, гостям Московского урбанистического форума расскажут, чем может быть полезен врач-генетик здоровому человеку. На мастер-классе с элементами нейрографики все желающие смогут освоить техники арт-терапии.

Для семей с детьми

В субботу в 13:00 в большом зале «Москва» начнется спектакль «Мэри Поппинс» театра «Булгаковский дом». С любовью рассказанная история идеальной няни и семьи Бэнкс позволит детям и взрослым окунуться в мир старого Лондона.

В воскресенье в 13:00 Театр Терезы Дуровой представит музыкально-пластический спектакль с интерактивными элементами «Букашки. Фантазия!». Любознательные маленькие зрители узнают, в каком стиле танцуют светлячки, какой любимый музыкальный инструмент у божьих коровок и какие рифмы в песнях стрекоз.

Кроме того, в выходные гости площадки смогут посетить интерактивное шоу «Тролли: в поисках приключений», созданное специально для маленьких поклонников этого популярного мультфильма, интерактивное шоу «История игрушек» для детей, которые хотели бы побывать в мире мультфильмов, программу «Русалочка», которая сочетает в себе шоу мыльных пузырей, мюзикл и театральную постановку с профессиональными декорациями.

Посетителей ждет интерактивная программа «Волшебный бал в Хогвартсе». Ее участники отправятся в захватывающее путешествие в мир магии и волшебства. Также пройдет игра в квиддич, которая сочетает в себе увлекательный полет на метле, испытания на меткость и ловкость. Планируется и интерактивная «Миу-Миу-вечеринка!» — захватывающая детская анимационная программа, основанная на популярном мультсериале.

В студии «Бьюти-бар» можно будет специальными красками нанести на лицо или открытые участки тела ребенка изображения сказочного животного, любимого персонажа из мультфильма, цветных узоров или рисунков. Приняв участие в квесте «Москва — лучший город земли», дети отправятся в увлекательные приключения, чтобы найти украденные ключи от Москвы и спасти столицу России.

Интерактивная программа «Щенячий патруль», основанная на удивительных приключениях героев популярного мультфильма, придется по вкусу всем детям. А фан-бокс «Кажется, нащупал» (или «Отгадай, что в коробке») позволит каждому ребенку исследовать мир вокруг себя и даже почувствовать себя немного детективом.

Юных исследователей ждут многочисленные научные шоу, эффектные эксперименты с замороженным углекислым газом, а также большое количество опытов по физике и химии.

Юных горожан ждет программа «Блогер-пати», где ведущие вместе с детьми проверят на себе самые топовые челленджи и флешмобы.

Каждый день в Гостином Дворе с утра и до позднего вечера работает бесплатная выставочная экспозиция с более чем 10 тематическими интерактивными площадками.

Московский урбанистический форум

Московский урбанистический форум проходит в столице до 10 сентября. На шесть недель Гостиный Двор превратился в интерактивное мультимедийное пространство с уникальной экспозицией, посвященной развитию здравоохранения, образования, социальной защиты и других отраслей. Гостей ждут лекции ведущих врачей, писателей и популяризаторов науки о самореализации и здоровье, а также творческие встречи с известными артистами и бесплатные концерты.

С подробной программой можно ознакомиться на официальном сайте форума.

Зима в разгар лета: посетителей площадки Московского урбанфорума в «Лужниках» научат кататься на сноуборде

