Танцоры испанского фламенко выступят в «Лужниках» в рамках Московского урбанистического форума

На площадке Московского урбанистического форума в «Лужниках» покажут спектакль «Луксурия». Он состоится в рамках программы «Чеховский фестиваль на улицах Москвы». Языком танца зрителям расскажут о любви, страсти и трагедии.

Спектакли начнутся 11 августа в 19:00, 12 августа — в 15:00, 18:00 и 20:00, а 13 августа — в 14:00, 16:00 и 18:00. Посмотреть их можно бесплатно. Продолжительность — один час.

Фламенко за столетия своего существования стало чуть ли не главной визитной карточкой испанской культуры. Внимание привлекают наряды танцовщиц — длинные платья с пышной юбкой, веер или шаль, а также завораживающая игра с воланами по подолу, которая напоминает о цыганских истоках этого танца. В роли аккомпанемента иногда выступают кастаньеты или ритмичные хлопки в ладоши. Кстати, именно игра рук считается важной деталью каждого танца: руки танцовщиц выразительно рассказывают свою историю, создавая особую атмосферу.

Программа «Чеховский фестиваль на улицах Москвы» проходит в рамках XVI Международного театрального фестиваля имени А.П. Чехова. Гости могут бесплатно познакомиться с искусством участников мировой серии фестиваля и специально приглашенных театральных коллективов.

Международный театральный фестиваль имени А.П. Чехова проводится с 1992 года. Он стал первым и самым крупным международным театральным мероприятием в России и наиболее известным театральным форумом в мире. Основная задача фестиваля — познакомить зрителей и профессионалов с лучшими постановками зарубежных и отечественных театров.

Московский урбанистический форум в этом году — самый масштабный в своей истории. Он проходит на крупнейших площадках столицы: в парке «Зарядье», олимпийском комплексе «Лужники», Центральном выставочном зале «Манеж» и Гостином Дворе. Здесь представлены главные достижения города в таких направлениях, как «Транспорт», «Строительство», «Экономика», «Бизнес», «Городское хозяйство», «Цифровизация», «Услуги и сервисы», «Безопасность», «Экология», «Спорт», «Культурное наследие», «Туризм», «Торговля и услуги», «Культура», «Медицина», «Образование», «Социальная защита» и «Кадры».

В «Лужниках» проходит фестивальная программа для москвичей и гостей столицы. Свои площадки подготовили городские департаменты и другие учреждения столицы. Для посетителей открыты локальные маркеты и модные пространства, установлены интерактивные инсталляции и арт-объекты, проводятся концертные программы и мастер-классы, игры и соревнования. Кроме того, работают фуд-корты, площадка для пляжных игр и полноценный парк экстремальных видов спорта.

