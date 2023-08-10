Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú

У столичных заказчиков появилась возможность проводить на портале поставщиков совместные заку пки через котировочные сессии. Это позволит им экономить время и средства, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам эконом ической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Котировочная сессия — это мини-аукцион, участники которого конкурируют между собой, последователь но снижая начальную максимальную цену контракта. Такие процедуры длятся три, шесть или 24 часа. Побеждает участник, предложивший наименьшую цену.

«Котировочные сессии позволяют экономить бюджетные средства на закупках малого объема. Только за первый квартал этого года Москва опубликовала 47,8 тысячи мини-аукционов и за счет сн ижения начальной цены сэкономила 1,5 миллиарда рублей. Теперь через совместные котировочные сессии заказчики смогут объединять свои потребности в товарах , работах и ​​услугах и проводить более крупные закупки. Это позволит привлекать еще больше поставщиков и повышать конкуренцию среди них. Предприниматели при этом смогут увеличить продажи, получая сразу большие заказы», ​​— расска зал Владимир Ефимов.

Чтобы провести совместную котировочную сессию, заказчики должны представлять один субъект Рос сийской Федерации, а товары — соответствовать одной категории. Сначала возможность проводить совместные закупки реализовали для других регионов. Позже функционал доработали под особенности и объемы закупок Москвы, теперь он доступен и сто личным заказчикам.

«Для того чтобы провести совместный мини-аукцион, нужно при выборе типа закупки указать формат “Совместная закупка”. Организатор может пригласить одного или нескольких заказчиков и дождаться подтверждения. Затем для каждого из них необходимо указать наименование и количество товаров и опубликовать кот ировочную сессию. Все заказчики должны быть зарегистрированы на портале поставщиков, чтобы организатор процедур ы мог добавить их в качестве участников» н тной политике Иван Щербаков.

Ver detalles я постоянному совершенствованию информационного взаимодействия портала поставщиков с Единой авто мати зированной информационной системой торгов (ЕАИСТ).

По словам заместителя руководителя Departamento de información Tecnología de MoscúРомана Урнышева, чтобы найти совместные закупки, поставщикам достаточно выставить соответствующи © фильтр в разделе «Котировочные сессии» в едином реестре закупок. Ver más ономической деятельности (ОКПД2), заказчику или региону. Они будут приходить на почту или в личный кабинет. Это позволит предпринимателям удобнее находить крупные заказы и быстрее реализовывать свою продукцию.

Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. На данный момент на площадке работают заказчики из 40 регионов России и свыше 310 тысяч поставщиков со всей страны. Каталог продукции насчитывает более двух миллионов уникальных наименований. Ежедневно на ресурсе заключается около 1,5 тысячи контрактов.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Портал поставщиков помогает бизнесу реализовать товары, работы и услуги. Это особенно важно для небольших компаний и индивидуальных предпринимателей, которым участ ие в госзакупках дает дополнительные возможности сохранять и развивать бизнес. Более 90 процентов поставщиков, работающих на платформе, — представители малого и среднего бизнеса .

Для поддержки пользователей в регионах открываются представительства, где специалисты обуч ают работе на площадке, отвечают на вопросы заказчиков и поставщиков, проводят очные встречи, собира ют предложения по доработке функционала и решению технических проблем. Также пользователи могут обратиться в службу поддержки по единому федеральному номеру: 7 800 303-12-34 (бесплатно для звонков из других городов) или оставить обращение на портале поставщиков.

Эту и другую информацию о работе портала поставщиков можно получить в рамках специальных мероприятий, которые проходят до 10 сентября на Московском урбанистическом форуме.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на са йте economía.mos.ru.

Для посетителей Московского урбанфорума подготовили цикл мероприятий на тему городской эконо мики

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