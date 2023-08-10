Студенты ВШСИ МФТИ посетили высокотехнологичные компании Китая

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Instituto de Física y Tecnología de Moscú

Группа студентов 1 y 2 курсов магистерской программы «Прикладной системный инжиниринг» Высшей школы системного инжиниринга МФТИ отправилась в экскурсионный тур по высокотехнологичным и пере довым компаниям Китая.

Первым в программе стало посещение Парка программного обеспечения Чжунгуаньцунь — Китайско © «Кремниевой долины». Он претендует на звание второго по важности «кремниевого» хаба на планете. Здесь находятся штаб-квартиры корпораций Lenovo, Xiaomi, Baidu, Sina Corp (создатели Sina Weibo) y многих других. В Чжунгуаньцунь также расположили свои центральные китайские офисы Google, Intel, AMD, Oracle, IBM y Sony. Чжунгуаньцунь считается сердцем «Пояса высоких технологий Пекин — Тяньцзинь — Шицзячжуан ». Студенты посетили выставочный павильон, где познакомились с историей парка и инновационными нап равлениями развития. Затем состоялся круглый стол с представителями руководства парка, на котором магистры Физтеха с могли задать интересующие их вопросы.

Во второй день экскурсионной программы студенты посетили Tiantu Aviation Technology Development (Beijing) Co., Ltd. овые решения для БПЛА. Компания объединяет исследования и разработки, производство, тестирование и обучение.

Также студенты посетили автомобильную компанию BAIC Group, являющуюся системообразующим предпри ятием автомобильной промышленности Китая. Компания Grupo BAIC и запчастей до торговли автомобильными услугами, финансирования и и нвестиций в новые виды энерги e интеллектуальное производство Будущие системные инженеры осмотрели новые модели автомобилей, познакомились с системой интел лектуального отслеживания состояния автомобилей компании и задали интересующие их вопросы.

Третий день в Пекине начался с посещения компании SANY Heavy Industry Group, крупнейшей в Китае и третьей в мире по пр оизводству инженерного оборудования для добывающей промышленности. Во время экскурсии по производственному цеху роторных буровых установок студентам были проде монстрированы цифровые инструменты управления производственным процессом.

Еще один объект экскурсионного тура — технологический парк Xiaomi. Представители компании показали самые передовые разработки мобильной и бытовой техники и познак омили гостей с историей развития технологии Xiaomi. систем ы, которая позволяет полностью автоматизировать все домашние процессы с помощью искусственного инт еллекта.

Помимо Пекина, студенты ВШСИ посетили Ханчжоу. Здесь учащимся показали Geely Automobile — одно из крупнейших в Китае автомобильных предприятий. Фокус в компании делается на безопасность, экологичность и интеллектуальность новых автомобиле ©. Студенты осмотрели выставку новых моделей и посетили автоматизированный сборочный цех.

El grupo de productos de Hangzhou Iron and Steel Group. Студенты познакомились с историей создания и этапами развития компании, а также посетили несколь ко производственных площадок.

Далее группа отправилась в Шанхай. Первой компанией там, которую посетили студенты, была SAIC Motor Corporation Limited. Предприятие занимается исследованиями и разработками, производством и продажей легковых и ком мерческих транспортных средств, активно продвигая коммерциализацию транспортных средств на новых ист очниках энергии и интернет-автомобилей, а также проводит исследования интеллектуального вождения и других технологий.

На следующий день группа посетила технологический парк Tongchuang Purun — высокотехнологичное предприят ие, специализирующееся на производстве полупроводниковых интегральных схем, исследованиях, ра зработках и производстве металлических материалов сверхвысокой чистоты и новых материалов, а также в ысокотехнологичного интеллектуального оборудования.

В этом же парке расположилась компания Rongchuang Kaixun, занимающаяся техническими исследованиями и разр аботками, производством и продажей высокотемпературных тугоплавких металлов и материалов из их сплавов, специальной керамики и композиционных материалов, а также авиационных материалов. Только эта коimaro

Далее делегация МФТИ посетила Коридор научно-технических инноваций G60 дельты реки Янцзы. В этой промышленной зоне активно ведется строительство передовых производств и стратегических ра звивающихся отраслевых кластеров. Планируется, что к 2025 году коридор инноваций в области науки и технологий сформирует несколько производственных кластеров мирового уровня и станет важным источником инноваций в Китае. Студенты посетили главный выставочный зал, в котором представлены этапы развития G60, а также н aучно-технические разработки компаний, которые уже являются резидентами коридора.

В последний день программы группа студентов посетила компанию Haier, создателя бренда премиал ьного сегмента рынка элитной бытовой техники Casarte. Завод по производству бытовой техники Casarte был открыт в декабре 2022 года, поэтому студентам пре дставилась возможность побывать на самом современном интеллектуальном производстве, которое интегри ровано в метавселенную Haier. На заводе применяются инновационные производственные решения, сочетающие 5G и мобильные перифер ийные вычисления. Она ям с низкой задержкой между камерами высокого разрешения, ИИ-модулями на производственной п лощадке и внешними обучающими серверами.

Завершением дня и всей программы путешествия стали прогулка по Шанхаю и посещение храма «Горо д Бога».

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