Столичные водохранилища обеспечат бесперебойное снабжение города

Несмотря на сильную жару, столичные водохранилища заполнены в достаточном объеме. Воды в них хватит для бесперебойного снабжения города. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В настоящее время водохранилища Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем наполнены до необходимых отметок. Этих резервов достаточно для стабильного обеспечения жителей Москвы чистой питьевой водой независимо от погодных условий, в том числе аномальной жары», — отметил Петр Бирюков.

Благодаря специалистам комплекса городского хозяйства московская система водоснабжения в этом году успешно перенесла паводок и половодье после снежной зимы. Петр Бирюков добавил, что достигнутые показатели позволяют сохранять наполняемость водохранилищ на оптимальном уровне и обеспечивать их штатное функционирование. Ежедневно столица потребляет 2,8 миллиона кубометров воды, ее качество тщательно контролируется на всех этапах.

Подготовка питьевой воды осуществляется на четырех станциях: Рублевской, Северной, Западной и Восточной. Всего Москворецко-Вазузская и Волжская водные системы включают 15 водохранилищ на территории Московской, Смоленской и Тверской областей.

