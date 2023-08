Столичная компания получила льготный заем на развитие производства

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Московский производитель специализированной промышленной керамики получил льготный заем в размере 150 миллионов рублей Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Средства будут направлены на приобретение нового оборудования. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства выдал льготный заем в размере 150 миллионов рублей столичному производителю специализированной керамики — НТЦ “Бакор”. Предприятие имеет статус промышленного комплекса Москвы. Средства выданы на пять лет под 4,5 процента годовых и будут направлены на приобретение, наладку и монтаж нового промышленного оборудования. Благодаря этому компания увеличит объем и качество выпускаемой продукции, что позволит повысить инвестиции в экономику города и создать новые рабочие места», — отметил Владимир Ефимов.

Собственные инвестиции компании на реализацию этих целей составят не менее 65 миллионов рублей.

«Для развития производства в 2019 и 2020 годах предприятие уже получило от города в общей сложности 300 миллионов рублей заемных средств. Благодаря новому кредиту к 2027 году компания планирует на 35 процентов увеличить выпуск продукции», — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Благодаря программе льготного кредитования бизнеса Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства город помогает компаниям снижать долговую нагрузку и увеличивать свою платежеспособность. С марта прошлого года столичные компании получили более 250 миллиардов рублей льготных кредитов на оборотные средства, развитие производств и строительство нежилых объектов.

Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства предлагает около 10 видов займов: на покрытие кассового разрыва, подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, покупку нового оборудования, программного обеспечения, компьютерного, серверного или сетевого оборудования и другие. Средства можно получить по ставке от четырех процентов годовых на срок до пяти лет. Сумма займа в зависимости от целей может достигать 300 миллионов рублей.

Направить заявление в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства можно по адресу: Пресненская набережная, дом 8, строение 1 (четвертый этаж). Вся необходимая информация также доступна на сайте фонда или по телефону: +7 495 777-26-96.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

Москву признали лидером эффективности реализации промышленной политики среди регионов России — Сергей Собянин

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI