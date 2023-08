Стартовал набор школьников на курс по экспериментальной физике

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

МФТИ организует курсы по экспериментальной физике для учащихся 7–11 классов, цель которых — послужить дополнением к теоретическим занятиям и подготовить школьников к экспериментальным турам олимпиад.

Зачисление на курс происходит на конкурсной основе по результатам тестирования, которое осуществляется с июля по октябрь 2023 года. Занятия платные.

Основной задачей курса является формирование у школьников навыков постановки и проведения физического эксперимента, обработки полученных результатов, знакомство с погрешностями.

Каждому занятию будет предшествовать краткая справка с теорией, далее ребята выполнят различные лабораторные работы, своими руками соберут экспериментальные установки, проведут измерения и обработают полученные данные.

Курс ведут преподаватели МФТИ. Занятия проходят раз в неделю в Московском корпусе МФТИ ( м. Новокузнецкая/Третьяковская, ул. Климентовский переулок, д. 1, с.1). Онлайн занятия будут проходить на платформе zoom. Для учащихся в дистанционном формате предоставляется оборудование.

Начало занятий с 4 сентября.

Подробности на сайте: https://edu-homelab.ru/

