Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Москве расширят меры финансовой поддержки социального предпринимательства. Его бурное развитие стало заметной тенденцией последних лет. Об этом написал в своем блоге Сергей Собянин.

Сегодня в Москве работает свыше 46 тысяч социально ориентированных компаний. Предприниматели инвестируют в производство социально значимых товаров и услуг и все чаще принимают на работу людей с инвалидностью, многодетных родителей, выпускников детских домов и других представителей социально уязвимых категорий населения.

«Город заинтересован в максимальном развитии бизнеса с человеческим лицом. Поэтому недавно мы приняли решение расширить финансовую поддержку компаний и проектов в сфере социального предпринимательства», — отметил Мэр Москвы.

Представители малого и среднего бизнеса, прошедшие обучение по городским образовательным или акселерационным программам, смогут претендовать на получение грантов в размере до трех миллионов рублей для компенсации до 75 процентов затрат на реализацию проектов.

Лауреаты конкурсов и лучшие участники программ в сфере социального предпринимательства смогут получить от города до 300 тысяч рублей за один конкурс или программу.

«Приглашаю социально ориентированный бизнес воспользоваться этими мерами поддержки, создавая свою собственную историю успеха в добрых и полезных делах», — написал Сергей Собянин.

Кроме того, Мэр Москвы рассказал о нескольких интересных проектах в этой сфере.

Информационный сервис DiaTalks — первая в России экосистема сервисов для людей с сахарным диабетом. Проект существует уже более 20 лет. Его цель — научить людей своевременно выявлять у себя заболевание и грамотно его контролировать, чтобы снизить число осложнений и повысить качество жизни.

В рамках проекта доступны онлайн-лекторий, обучающий чат-бот, ведется просветительская деятельность в социальных сетях, организуются консультации врачей-эндокринологов, а также выпущена книга для детей в возрасте от пяти до восьми лет.

Юлия Володина открыла инклюзивное кафе «Разные зерна», в котором рядом с профессиональными кулинарами и бариста работают люди с расстройством аутистического спектра.

Ксения Зенина открыла для детей и подростков с расстройством аутистического спектра центр «Яркий мир АВА». Здесь ребятам помогают адаптироваться к обычной жизни с самого раннего возраста.

Даниил Мотин создал подростковое психологическое подкаст-шоу «Тебе не одиноко». Оно посвящено таким проблемами, как буллинг, зависимость от социальных сетей, расстройство пищевого поведения, подростковая депрессия, давление родителей и синдром отличника.

Компания «Кинезис» разрабатывает, производит и реализует в столице ультралегкие и прочные инвалидные кресла-коляски для взрослых и детей. Их делают с учетом как индивидуальных параметров, так и среднестатистических характеристик.

В павильоне № 17 на ВДНХ открылась галерея «Лес». Это эколого-просветительский проект. Здесь проводят лекции и мастер-классы для детей, особое внимание уделяют ребятам с ограниченными возможностями здоровья и расстройством аутистического спектра.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI