Сергей Собянин поздравил работников спорта с профессиональным праздником и вручил благодарности

В городе создано свыше 29 тысяч спортивных зон, которых с каждым годом будет становиться все больше и больше, Сергей Собянин рассказал во время мероприятия, посвященного празднованию Дня физкультурника. Церемония прошла в концертном зале «Москва».

«Хочу сказать спасибо организаторам спорта, которые на протяжении века делают все, чтобы москвичи занимались спортом и достигали мировых высот. В Москве 120 тысяч профессиональных спортсменов и пять с половиной миллионов москвичей, которые любят физическую культуру и занимаются ею не по праздникам, а каждый день», — отметил Мэр Москвы.

Для миллионов спорт стал стилем жизни в том числе благодаря масштабному обновлению доступной инфраструктуры.

В городе работают сотни катков с искусственным льдом, начали появляться лыжные трассы с искусственным оснежением.

Летом москвичи могут купаться в водоемах, бассейнах и просто отдыхать у воды. Для этого им больше не нужно уезжать из города. «Почти в каждом районе у нас своя пляжная зона, свои бассейны с водой с подогревом, чтобы можно было как минимум шесть месяцев в году плавать в свое удовольствие, — сказал Сергей Собянин. — Рядом с уникальным комплексом — “Островом мечты” — построена крупнейшая плавательная зона в Европе, несколько бассейнов».

По словам Мэра Москвы, массовая физическая культура — основа для большого спорта. Сегодня Москва — спортивная столица страны, ведь половину олимпийских золотых медалей завоевывают именно москвичи.

С 2011 года в городе построили 190 крупных спортивных объектов.

«Я надеюсь, что это даст возможность дальше, несмотря на известные международные ограничения, заниматься спортом больших достижений. И, дорогие друзья, хотел, конечно, искренне поблагодарить тренеров, которые занимаются с нашими спортсменами, и самих спортсменов, которые свою жизнь посвятили спорту», — заключил Сергей Собянин.

В преддверии Дня физкультурника вручил городские награды жителям столицы, которые внесли большой вклад в развитие физической культуры и спорта Москвы.

Лауреаты, удостоенные благодарностей Мэра Москвы:

— Юлия Борисова, тренер отделения керлинга Московской академии зимних видов спорта;

— Виталий Гордеев, директор Московского городского физкультурно-спортивного объединения;

— Станислав Кузнецов, тренер центра спорта и образования «Самбо-70»;

— Ольга Меньшикова, тренер Московской академии современного пятиборья;

— Алевтина Никитина, заместитель директора по общим вопросам Московской комплексной спортивной школы олимпийского резерва «Восток»;

— Олег Селиванов, директор структурного подразделения спортивной школы олимпийского резерва «Тимирязевская» Московской гандбольной академии;

— Олег Черешнев, тренер спортивной школы олимпийского резерва по скалолазанию Московского городского физкультурно-спортивного объединения;

— Татьяна Шахова, начальник спортивной сборной команды отдела игровых видов спорта Центра спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд.

