Сергей Собянин объявил о завершении строительства Дворца спорта «Некрасовка»

Завершено строительство Дворца спорта в районе Некрасовка. Новый спортивный центр посетил Сергей Собянин. Мэр Москвы также осмотрел новое производство электрических конденсаторов в индустриальном парке «Руднево».

«Долгожданный Дворец открываем, один из самых больших. Некрасовка была сложным районом, мы хотели вдохнуть в нее жизнь, поэтому в центре организовали такой кластер, фестивальную ярмарку. К сожалению, торговый центр не достроили, но построили храм, парк и Дворец спорта. Один из самых лучших общедоступных дворцов спорта в Москве. Так что надеюсь, вам понравится. Некрасовка становится все более полноценно развитым московским районом. Метро сюда пришло, создан парк “Руднево”, организуем рабочие места, можно и отдыхать, и работать, не выезжая отсюда. Я надеюсь, что и с экологией стало получше в последние годы, многое тоже сделали», — отметил Сергей Собянин.

Строительство Дворца спорта в Некрасовке начали в марте 2020 года и завершили в августе 2023-го.

В трехэтажном здании площадью 21,3 тысячи квадратных метров оборудовали:

— плавательный бассейн 25 на 16 метров на восемь дорожек глубиной 1,2–1,8 метра с трибунами на 150 мест, залом подготовительных занятий (включая тренажеры для сухого плавания), тренерскими комнатами, раздевалками, массажным и медицинским кабинетами, сауной, лабораторией химического анализа воды;

— малый бассейн 10 на шесть метров, предназначенный для обучения плаванию детей в возрасте от семи до 10 лет;

— ледовую арену 30 на 60 метров (для игры в хоккей и проведения занятий по шорт-треку) с трибунами на 500 мест, помещениями для заточки коньков, судейской и тренерской комнатами, раздевалками и медпунктом;

— универсальный игровой зал 45 на 27 метров (для игры в баскетбол, мини-футбол, гандбол, волейбол и теннис) с трибунами на 150 мест;

— тренажерный зал площадью 200 квадратных метров с универсальными тренажерами для проработки всех групп мышц, кардиозоной и зоной свободных весов, где одновременно смогут заниматься более 30 человек;

— гимнастический зал 12 на 12 метров для занятий ритмической гимнастикой и хореографией;

— хореографический зал девять на 18 метров с зонами разминки и растяжки, зеркальными панелями и шведскими стенками;

— зал единоборств 15 на 24 метра с двумя коврами диаметром по семь метров для проведения занятий по вольной и греко-римской борьбе, самбо и восточным единоборствам;

— зал для занятий скалолазанием и экстремальными видами спорта 30 на 24 метра — здесь оборудовали скалодром на три тренировочные дорожки с зацепами (он имеет три уровня сложности — скорость, трудность, тренировочно-развлекательный) и накладными рельефами, а также каркасный скейт-парк, имитирующий препятствия городской среды, для занятий скейтбордингом, BMX, роллерблейдингом и самокатным спортом с мини-рампой, разгонной волной с воллрайдом и трехуровневой волной с бортом;

— шахматный клуб площадью 150 квадратных метров с залами для проведения соревнований, учебными классами и тренерской комнатой.

Кроме того, в здании разместили конференц-зал и кафе.

Илья Вдовин, президент Федерации скейтбординга России, рассказал, что скейт-парк особенно хорош тем, что в нем одновременно может кататься и чемпион России, и любой житель Москвы.

Сергей Собянин попросил сориентировать всю работу Дворца спорта в первую очередь на жителей, которые живут рядом.

На прилегающей территории обустроили площадки для занятий воркаутом, игры в футбол, волейбол и баскетбол, а также атлетическую дорожку.

На парковке, рассчитанной на 140 машино-мест, рядом с Дворцом спорта могут останавливаться автобусы, перевозящие группы спортсменов.

Сергей Собянин уточнил, что в дневное время парковка будет использоваться для нужд Дворца спорта, а ночью оставлять автомобили на ней смогут местные жители.

Москомспорт планирует организовать на базе Дворца спорта «Некрасовка» спортивную подготовку по плаванию, игровым и ледовым видам спорта, единоборствам. В свободное от тренировок спортсменов время спорткомплекс смогут посещать все желающие.

Таким образом, уникальный спортивный объект станет новой точкой притяжения жителей юго-востока Москвы.

«Сегодня получено разрешение на ввод, строительство и работы завершены. Сейчас Департамент спорта должен освоить все, подготовить комплекс к открытию. Надеюсь, с 1 сентября можно будет уже посещать его. Здесь будут заниматься и спортивные группы, но в основном мы нацелены на то, чтобы местные жители свободно сюда приходили и занимались», — добавил Мэр Москвы.

Новое производство электрических конденсаторов в индустриальном парке «Руднево»

В июле 2023 года в индустриальном парке «Руднево» (корпус 5) компания «Нюкон энерджи» начала серийное производство электрических конденсаторов, изготавливаемых по технологии MKP — с использованием металлизированной полипропиленовой пленки.

«Запустили серийное производство электрических конденсаторов в индустриальном парке “Руднево” ОЭЗ “Технополис Москва”. Сейчас предприятие выпускает силовые конденсаторы и установки компенсации реактивной мощности. В планах — начать производство конденсаторов для электромобилей. Порядка 70 процентов оборудования завода и 75 процентов сырья для производства закуплено на территории России», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

На новом заводе площадью около 5,5 тысячи квадратных метров работают 80 человек.

Начальник участка COS Александр Яковлев отметил, что на новом заводе работать приятнее: здесь просторнее и чище, установлено более современное оборудование.

Среди выпускаемой продукции — силовые конденсаторы, однофазные и трехфазные косинусные конденсаторы, установки компенсации реактивной мощности. Планируется производство конденсаторов для электромобилей.

В число основных заказчиков входят государственная корпорация «Роскосмос», Московский метрополитен, ОАО «Российские железные дороги», нефтедобывающие компании.

Около 70 процентов оборудования, установленного на предприятии, и 75 процентов сырья, используемого при производстве продукции, закуплено на территории России.

В четвертом квартале этого года завод планирует достичь максимальной производительности, что позволит выпускать до 780 тысяч единиц продукции в год. При этом численность сотрудников увеличится почти на 40 процентов — до 110 человек.

На данный момент доля российского рынка, занимаемая компанией, составляет 55 процентов. С учетом выхода нового завода на полную мощность к концу года она достигнет 70 процентов. Это позволит заместить продукцию зарубежных производителей, которые ушли с отечественного рынка.

В планах компании в 2024 году нарастить объем выпуска в 1,5 раза.

Учредитель компании «Нюкон энерджи» ОЭЗ «Технополис Москва» Карен Халапян рассказал, что увеличение производительности достигается благодаря автоматизации, новым финансовым вложениям, разнообразию программ — по инвестированию и экспорту. «Это позволяет нам увеличить в разы производительность», — добавил Карен Халапян.

Инвестиции в создание производства составят более 350 миллионов рублей.

На площадке «Руднево» началось производство конденсаторов

Индустриальный парк «Руднево»

«Руднево» — новый индустриальный парк в составе особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», построенный в рекордные сроки для размещения критически важных для города и страны производств. В частности, индустриальный парк «Руднево» стал площадкой для размещения федерального центра беспилотных авиационных систем.

Индустриальный парк расположен на востоке города недалеко от станций метро «Некрасовка» и «Лухмановская».

Более 16 гектаров территории индустриального парка «Руднево» благоустроят до конца года — Сергей Собянин

Создание парка является примером современной эффективной промышленной политики. Строительные работы в «Рудневе» были начаты в конце 2020 года. В настоящее время построено 18 производственных корпусов общей площадью 120 тысяч квадратных метров, включая опытное производство и конструкторское бюро.

Строятся новые производственные корпуса, а также корпус социальной инфраструктуры, в котором разместят лаборатории, офисные пространства, учебный центр, торговую галерею, аптеку, спортзалы и другие социальные объекты для сотрудников.

В перспективе на предприятиях в индустриальном парке «Руднево» будет создано от 15 до 20 тысяч качественных рабочих мест — в первую очередь для жителей быстро развивающихся московских районов Косино-Ухтомский и Некрасовка, а также городского округа Люберцы в Московской области. В общей сложности на прилегающих к парку территориях проживают свыше 800 тысяч человек.

Строительство парка идет опережающими темпами. В частности, при возведении производственных корпусов применяются отечественные стройматериалы (по ряду позиций импортозамещение было выполнено на 100 процентов) и современные технологии, что позволяет сократить сроки самого строительства на 35–50 процентов, а стоимость работ — на 10–15 процентов.

Благодаря режиму ОЭЗ компании — резиденты «Руднева» получат существенные налоговые льготы. В частности, они будут освобождены от имущественного, транспортного и земельного налогов. Ставка налога на прибыль для них составляет всего два процента. Для резидентов будут действовать льготы по аренде земли и режим свободной таможенной зоны. Кроме того, в числе преимуществ:

— возможности льготной аренды современных производственных помещений (браунфилд);

— строительство производственных объектов по техническим требованиям будущего пользователя (built-to-suit);

— единое окно для взаимодействия с государственными структурами, в том числе с Росреестром, Роспотребнадзором, Ростехнадзором и Федеральной налоговой службой;

— хорошая транспортная доступность — близость к МКАД, трассам федерального значения М-5 «Урал» (Новорязанское шоссе) и М-7 «Волга» (Горьковское шоссе), Московскому скоростному диаметру и строящейся трассе М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань, станциям метро «Некрасовка» и «Лухмановская», аэропортам Жуковский и Домодедово;

— развитая улично-дорожная сеть — предусмотрено строительство 5,5 километра дорог, устройство разворотных площадок с конечной станцией для наземного общественного транспорта;

— комфортные условия для сотрудников — общественные пространства (в том числе конференц-залы и переговорные), столовая и кафе, парковки для автомобилей.

Помимо резидентов федерального центра беспилотных авиационных систем, свои предприятия в индустриальном парке «Руднево» уже разместили компания «АТМ маркет», производящая банкоматы на базе микропроцессоров «Эльбрус» (в настоящее время мощность производства — 15 тысяч устройств в год, в перспективе завод сможет выпускать в два раза больше — 30 тысяч банкоматов в год), производитель электрических конденсаторов «Нюкон энерджи», разработчик оборудования для промышленной сортировки отходов «Хартия», а также производитель абсорбирующего белья по офсетному контракту с Правительством Москвы «ВИП Камилла». Контракт предусматривает ежегодную поставку не менее 44 миллионов единиц продукции в течение 10 лет для медицинских и социальных учреждений города, а первые поставки по должны начаться уже в этом году. Кроме того, на территории индустриального парка работают и другие компании.

Сергей Собянин рассказал Владимиру Путину о создании и развитии производства беспилотных авиационных систем

