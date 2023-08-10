«Сады и люди»: ВДНХ приглашает на фестиваль ландшафтного искусства

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Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

С 11 по 20 августа в Северном сквере ВДНХ пройдет IX Московский международный фестиваль ландша фтного искусства «Сады и люди». В этом году тема конкурса — «Бабье лето». В номинациях «Большой сад» и «Малый сад» будет представлено 11 проектов ведущих дизайнеров Р оссии, еще пять — в категории «Сад-инсталляция». Кроме того, экспертам предстоит оценить 12 садов начинающих специалистов.

Председатель жюри фестиваля 2023 года — Екатерина Прокофьева, заведующая кафедрой ландшафтно © архитектуры Московского архитектурного института. В состав жюри также вошли преподаватели ландшафтного проектирования и известные садовые дизайнер ы из Москвы и Санкт-Петербурга.

Атмосферу умиротворения в своем проекте The Last Bloom создаст Евгения Попова. Ее сад — это напоминание о родном доме и любование яркими красками уходящего лета. В названии работы «Закат» Валентины Григорьевой есть отсылка к пылающему августовскому и сентя брьскому небу и предостережение: пышная зелень контрастирует с торчащими из земли трубами, а тем ная вода в пруду напоминает об отходах нефтепродуктов, загрязняющих водоемы планеты. Так автор подчеркивает, что бездумное использование природных ресурсов и расширение промышленны х территорий может привести к трагическим последствиям.

О бесконечном жизненном круговороте расскажет проект «Семена» Елены Ашиковой, Екатерины Братановой, Ксении Паутовой и Анастасии Беловоловой. Гости проследят, как росток проходит путь от зарождения до пышного цветения и урожая. Сад Ольги Кораблевой, Ирины Орловой и Татьяны Серовой называется «Теплые объятия». Прогулка по извилистым дорожкам погрузит в объятия природы, готовящейся к долгому зимн ему сну.

Любители и профессионалы в области садоводства в рамках фестиваля ежедневно будут встречаться в зеленом лектории. Посетителей ждет день искусств, программа которого посвящена ландшафтному искусству и выступл ениям выпускников искусствоведческих отделений вузов. В день ухода за садом можно будет узнать нюансы работы в городе, парке и частных садах. Профессионалы международного уровня поделятся своими знаниями в области экспертизы детских площадок. Кроме того, на ярмарке можно будет купить книги по ландшафтному дизайну, садоводству и огоро дничеству, растения и многое другое.

На тематических площадках фестиваля пройдут многочисленные мастер-классы. На занятии проекта «Огород в городе» познакомят с разнообразием растений, которые можно посадить в условиях мегаполиса, а в рамках программы «Детский сад» в мир садоводства пригласят самых юны х посетителей.

Пять раз в день по садам будут проходить экскурсии, на которых расскажут об их концепциях, устройстве и выборе тех или иных растений. С наступлением вечера включится подсветка и зеленые пространства фестиваля предстанут перед зрит елями в волшебном и таинственном освещении. Незабываемую романтическую атмосферу создадут ежедневные выступления музыкальных колл ективов.

С полной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте.

Фестиваль «Сады и люди» desde las 10:00 hasta las 22:00. Чтобы его посетить, необходимо приобрести билеты.

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